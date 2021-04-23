Пока все спали: логотип для Кишинева, освобождение Венгрии и тест для привитых

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Кишиневцы определились с выбором логотипа города в честь 585-летия его первого упоминания. Победителем стал проект Александра Мындреску.

Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан в своем Telegram-канале.

Впервые в письменных документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года в грамоте молдавских воевод Ильи и Стефана Оанчя логофету, главе господарской канцелярии. В ней говорится об уточнении границ, жалованных воеводам земель у реки Реут.

Венгрия помнит

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть". Отмечается, что он был разработан как часть проекта "Без срока давности" и посвящен освобождению Красной армией этой восточноевропейской страны в 1944-1945 годах.

"В рамках проекта "Без срока давности" на интернет-портале военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению Венгрии и воинам Красной армии, погибшим за ее свободу и независимость", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Минобороны РФ обнародовало документы из фондов Центрального архива ведомства: журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны, документы об отношении местного населения к бойцам Красной армии и о помощи советского руководства венгерскому народу, пишет РИА Новости.

Нужно ли проводить тест на COVID-19 прошедшим вакцинацию?

Ответ на этот интересующий многих вопрос дала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. По ее словам, существуют определенные санитарные требования, которые предусматривают обязательную сдачу теста на COVID-19 в некоторых ситуациях, дифференциации на привитых и непривитых там нет, поэтому даже вакцинированным иногда нужно сдавать тесты на коронавирус.

"Необходимость сдачи ПЦР-теста регламентируется определенными санитарными требованиями. Они предписывают сдавать ПЦР-тест, например, при госпитализации, есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников. В этих санитарных требованиях нет дифференциации на тех, кто прошел вакцинацию, и кто не прошел", – цитирует Плоскиреву РИА Новости.

Она уточнила, что противоэпидемиологические требования одинаковы для всех, поэтому вакцинация не может быть "освобождением" от сдачи ПЦР-теста в определенных ситуациях.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 144 миллиона.

На утро 23 апреля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 144 385 217. Из них 3 069 293 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (31 927 052). Следом идут Индия (15 930 965) и Бразилия (14 167 973).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 469 629), Россия (4 682 573), Турция (4 501 382), Великобритания (4 413 832), Италия (3 920 945), Испания (3 456 886) и Германия (3 238 127).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 2 043 901 случай заражения, в Румынии – 1 039 998.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 248 009. В четверг профильное министерство сообщило о 618 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5668, выздоровело 235 054 человека.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova