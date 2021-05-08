На Украине возбуждено уголовное дело о похищении судьи Чауса в Кишиневе

Сотрудники СБУ допросили в качестве свидетеля мать исчезнувшего в Молдове Чауса. МИД Украины свое прежнее заявление о том, что Киев не причастен к этому похищению, пока не опроверг.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с похищением в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Как сообщил адвокат семьи Чауса Александр Вишневый, сотрудники СБУ допросили мать бывшего украинского судьи.

"Приехали несколько человек домой к матери судьи Чауса. Проводят допрос ее в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту исчезновения Николая Чауса в Молдове. Допрос на данный момент продолжается. Следователей интересует вопрос относительно того, когда и при каких обстоятельствах она видела сына, когда и из каких источников узнала о его исчезновении, а также выходил ли с ней на связь кто-либо с какими-либо требованиями в отношении сына", – заявил Вишневый.

Информацию о том, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с исчезновением экс-судьи, подтвердил и личный адвокат Чауса Ростислав Кравец.

Как похитили Чауса?

В субботу Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не причастен к исчезновению бывшего украинского судьи.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются они гражданами республики или нет, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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