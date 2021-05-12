Лей переходит в наступление: курс валют на ближайшие дни

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 13 мая. Основные игроки пятивалютной корзины устремятся вниз по отношению к молдавскому лею.

Так, евро подешевеет сразу на 10 банов и разместится на отметке в 21,5330 лея.

Доллар ослабнет на 3 бана и установится на отметке в 17,7606 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро потерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 13 мая в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2392 лея, а румынский лей опустится до отметки 4,3713 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна установится на уровне 0,6423 лея.

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