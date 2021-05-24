Четвертый за месяц: в Молдове из тюрьмы бежал заключенный

В Молдове сбежал еще один заключенный. Полиция призывает граждан быть бдительными, а также сообщать в органы любую информацию, способную помочь найти беглеца.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. В ночь на понедельник из пенитенциара №4 в Криково сбежал заключенный. Об этом сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) Молдовы.

В управлении уточнили, что беглец 1993 года рождения, родом из села Поркарь. Ранее он был приговорен к 12 годам лишения свободы за квартирные кражи в крупных размерах, разбой и сопротивление полиции. Он отбывал наказание с 2019 года.

© Photo : ANP Сбежавший заключенный из тюрьмы в Криково

"Заключенный взломал замок на потолке, ведущем на крышу административного блока. Обойдя охранные посты, скрылся в неизвестном направлении", – отметили в НАПУ.

В настоящее время службы пенитенциарной системы совместно с полицией разыскивают осужденного. Вокруг тюрьмы устанавливаются патрули.

Теперь беглец рискует получить дополнительное наказание за побег.

В начале мая из колонии №10 в селе Гояны коммуны Чореску совершили побег три подростка. Полиция довольно быстро их нашла.

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