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Исправительное учреждение

Четвертый за месяц: в Молдове из тюрьмы бежал заключенный

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210524/34854989/v-moldove-iz-tyurmy-bezhal-zaklyuchennyy.html

В Молдове сбежал еще один заключенный. Полиция призывает граждан быть бдительными, а также сообщать в органы любую информацию, способную помочь найти беглеца.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. В ночь на понедельник из пенитенциара №4 в Криково сбежал заключенный. Об этом сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) Молдовы.

В управлении уточнили, что беглец 1993 года рождения, родом из села Поркарь. Ранее он был приговорен к 12 годам лишения свободы за квартирные кражи в крупных размерах, разбой и сопротивление полиции. Он отбывал наказание с 2019 года.

Сбежавший заключенный из тюрьмы в Криково
© Photo : ANP
Сбежавший заключенный из тюрьмы в Криково
"Заключенный взломал замок на потолке, ведущем на крышу административного блока. Обойдя охранные посты, скрылся в неизвестном направлении", – отметили в НАПУ.

Задержание
© Sputnik / Mihai Caraus
Полиция задержала третьего подростка, сбежавшего из тюрьмы
В настоящее время службы пенитенциарной системы совместно с полицией разыскивают осужденного. Вокруг тюрьмы устанавливаются патрули.

Теперь беглец рискует получить дополнительное наказание за побег.

В начале мая из колонии №10 в селе Гояны коммуны Чореску совершили побег три подростка. Полиция довольно быстро их нашла.

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