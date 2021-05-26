Вандалы проникли на Байконур и разрисовали граффити корабль "Буран"

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Неизвестные проникли на закрытую территорию Байконура и нарисовали граффити на недостроенном космическом челноке "Буран". Об акте вандализма сообщил РИА Новости источник на космодроме.

На корабле написали "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Кроме того, на борту оставили четыре подписи, по всей вероятности, авторов граффити.

Ранее о желании выкупить у Казахстана (монтажно-заправочный комплекс находится в собственности этой страны) второй космический челнок "Буран" заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств.

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