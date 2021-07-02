Рост доллара и снижение евро: обменный курс на выходные и понедельник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 5 июля. Большинство игроков пятивалютной корзины несколько ухудшат свои позиции.

Евро окажется в минусе, незначительно потеряв в цене, он закрепится на уровне 21,3379 лея.

Доллар, наоборот, немного подорожает - до 18,0395 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 5 июля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который разместится на уровне в 0,2450 лея. Украинская гривна немного просядет, до 0,6580 лея, а румынский лей упадет до 4,3297 в пересчете на нацвалюту.

В выходные доллар торгуется по 18,0102 лея, евро – по 21,3700 лея, российский рубль – по 0,2470 лея, украинская гривна – по 0,6575 лея, а румынский лей – по 4,3370 лея.

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