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Арест. Архивное фото

Арестован третий подозреваемый по делу "Пятого управления" МВД

© Sputnik / Сергей Венявский
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Действия двух сотрудников МВД и Дорина Дамира, изучают по пяти составным частям преступлений. В их домах, офисах и авто ранее прошли обыски.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Судебная инстанция удовлетворила запрос Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и арестовала на 30 дней третьего подозреваемого по делу "Пятого управления" МВД – инспектора Пограничной полиции. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).

По этому делу также проходят председатель ассоциации FEA Дорин Дамир и бывший начальник Управления спецопераций МВД. Оба также были ранее в среду помещены под предварительный арест на 30 дней. 

Обыски
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе проходят обыски: задержаны три человека

В ведомстве подтвердили удовлетворение запросов прокуроров о применении предварительного ареста на 30 дней ко всем трем фигурантам дела о незаконных действиях сотрудников Управления №5 Национального инспектората расследований Генинспектората при МВД. 

В прокуратуре отметили, что действия этих госслужащих изучаются по пяти составным частям преступлений: "злоупотребление служебным положением", "хищение государственного имущества", "незаконное пересечение государственной границы", "разглашение государственной тайны" и "подделка государственных документов".

Как уточнили в прокуратуре, Дорин Дамир считается главным получателем выгоды от незаконных действий сотрудников МВД.

Ранее Генпрокуратура сообщала об обысках в домах, офисах и автомобилях фигурантов дела. В результате уголовного расследования были задержаны три человека: начальник Инспекции полиции муниципия Бельцы и бывший начальник Управления спецопераций №5, а также инспектор Пограничной полиции и председатель ассоциации FEA.

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Теги:
прокуратура, предварительный арест

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