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В Молдове проголосовали более пяти тысяч заключенных

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Парламентские выборы (365)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210711/35464465/V-Moldove-progolosovali-bolee-pyati-tysyach-zaklyuchennykh.html

Заключенные, содержащиеся в молдавских тюрьмах, воспользовались своим конституционным правом и проголосовали на парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Из 6095 лиц с правом голоса, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 5705 приняли участие в парламентских выборах в Республике Молдова. Об этом сообщает Национальная администрация пенитенциарных учреждений.

"Избирательный процесс проходил на специально оборудованных площадках внутри пенитенциаров, оснащенных дезинфектантами, ручками и защитными масками в соответствии с положениями Инструкции по организации и проведению избирательных процедур в условиях пандемии, — говорится в сообщении.

Переносные урны для голосования были предоставлены членами избирательных участков, в округах которых расположены пенитенциарные учреждения.

Присутствующие наблюдатели заявили, что процедура голосования прошла без инцидентов.

Во время избирательной кампании задержанным, имеющим право голоса, были выданы документы, удостоверяющие личность, их проинформировали о конституционном праве голоса и разъяснили процедуру выборов.

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Тема:
Парламентские выборы (365)

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Теги:
тюрьма, выборы

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