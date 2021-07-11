Информация полиции: проверяются более 240 случаев нарушения закона

Полиция продолжает следить за соблюдением порядка внутри и возле избирательных участков. Начиная с момента начала голосования уже выявлены некоторые нарушения.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Полиция представила актуальную информацию о выявленных нарушениях законодательства о выборах. Всего полиция получила 242 обращения о нарушении избирательных норм, все они проверяются, заявил во время брифинга заместитель главы Генинспектората полиции (ГИП) Марин Максиан.

Всего полиция получила 242 заявления о нарушении законодательства о выборах.

"72 обращения касаются случаев организованного подвоза избирателей. Еще 9 обращений по поводу незаконной агитации. В 19 случаях полиция расследует случаи вывешивания предвыборной агитации", — рассказал Максиан.

Еще 14 случаев касаются подозрения в подкупе избирателей. Два из них уже не подтвердились. 21 случай касается инцидентов с бюллетенями. Большинство случаев связаны с фотографированием бюллетеня. В одном случае бюллетень был поврежден.

"Также нас проинформировали о случае множественного голосования. Полиция проводит проверку", — заявил Максиан.

Еще 50 случаев касаются нарушения общественного порядка и не связаны напрямую с избирательным процессом.

По словам Максиана, полиция продолжает работать и во время подсчета голосов будет обеспечивать охрану участков и сопровождение членов избирательных органов при передаче избирательных документов.

Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция>>>

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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