Почему футбольная Лига наций нужна Восточной Европе

Многие болельщики в разных странах недоумевали: а зачем нужен еще один турнир для сборных? Ведь есть же отборочные стадии чемпионата мира и Европы, регулярно проводятся товарищеские матчи, отмечает Дмитриев в своей колонке для Sputnik Беларусь. Зачем нужен еще один турнир?

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Благие намерения футбольной Европы

Мне кажется, УЕФА за этот турнир стоит похвалить. И сильно. Ведь уже который год Европейский союз футбольных ассоциаций делает все возможное для того, чтобы футбол в "маленьких" странах поднимался на новый уровень. Мы видим, что время от времени в основном турнире Лиги чемпионов играют клубы Кипра, Казахстана, Беларуси, Азербайджана. Теперь, судя по всему, появился шанс и для сборных поиграть в финалах чемпионата Европы. Почему бы и нет?

Напомню суть нового турнира: согласно рейтингу УЕФА, все команды поделены на четыре лиги — в каждой из них по четыре группы. Победитель группы на следующий розыгрыш поднимается в лигу рангом выше, команда-неудачник идет в лигу рангом ниже.

Но это еще не все. В этом соревновании будут не только финалы. После отборочного турнира чемпионата Европы лучшие команды из всех лиг, не прошедшие отбор на Евро, попытают счастья в стыковых матчах. Именно в этом состоит изюминка турнира — попасть на Евро теперь могут и сборные, которые раньше считались "футбольными Золушками".

© Sputnik / Мирослав Ротарь Молдову ждут новые испытания, на этот раз - в Лиге наций

Дорога в футбольный ад. Или все-таки в рай?

Лично мне этот турнир нравится тем, что сборные разбиваются на лиги в зависимости от предыдущих результатов выступления в Европе. И сиюминутные победы и поражения тут не в счет. И поэтому Россия, даже несмотря на выход в четвертьфинал чемпионата мира, попадает в Лигу В, вторую по силе. А вот Польша, провалившая российский мундиаль, до этого в Европе играла хорошо — и поэтому получила дорогу в сильнейшую лигу.

Так что теперь придется россиянам доказывать свою состоятельность заново. Ведь в соперниках у них равные им по силам команды Турции и Швеции (последние, как и россияне, тоже четвертьфиналисты последнего чемпионата мира). Выиграет Россия — честь ей и хвала, а вот проигрыш точно приведет страну в футбольное "болото": играть с немастеровитыми середняками гораздо сложнее, чем с грандами. Так что тренеру Черчесову, отказавшемуся от услуг Акинфеева, придется решать более сложную задачу — группа у России в этом турнире посильнее, чем на чемпионате мира: одними "усами надежды" тут не обойдешься.

Остальным командам бывшего СССР еще сложнее. Многие из них уже в "болоте", из которого выбраться с равными по рангу гораздо сложнее. Эстонцы вряд ли успешно сыграют с Венгрией, Грецией и Финляндией в Лиге С, да и Литва мало что сможет показать в играх с Сербией, Черногорией и Румынией.

Дальше — еще сложнее. У Беларуси — помимо равной по силам сборной Молдовы — есть еще матчи с Люксембургом и Сан-Марино. Игры будут крайне сложными. Команды из "карликовых" стран в отборочных матчах действуют всегда с огоньком, оборона возле их ворот становится более плотной. И поэтому белорусам нужно постоянно атаковать — а сделать это будет гораздо сложнее, чем сыграть вничью с Францией (что уже было в предыдущем отборочном цикле).

Как болельщику, мне будет очень интересно посмотреть на группу Грузия — Латвия — Казахстан — Андорра. Очень хочется, чтобы игры между тремя постсоветскими командами были по-настоящему напряженными — именно в бескомпромиссной борьбе и закаляется характер. Не самые сильные сборные в четвертой лиге достались Азербайджану и Армении, поэтому шанс показать себя тоже есть.

Что мы имеем в итоге? Лига Наций станет хорошей "лакмусовой бумажкой" европейского футбола, ведь прозябать в подвале не хочется ни одной из команд. Поэтому на эти игры сборным следует настроиться как на последний бой, в котором прошлые заслуги не учитываются. И вот если это произойдет, помощи от болельщиков разных стран долго ждать не придется — на российском чемпионате мира они прекрасно выучили, как надо гнать свои команды вперед. И добиваться успеха.