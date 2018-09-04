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УЕФА
Лига наций
Как молдавские футболисты готовятся к дебюту в Лиге наций

Молдавская футбольная сборная получила шанс попасть на чемпионат Европы

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Лига наций
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Тема:
Будни молдавского футбола (62)
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Целенаправленная подготовка, равные соперники и уникальный шанс сыграть на Евро-2020 – сборная Молдовы по футболу готовится воспользоваться своей возможностью в новом турнире УЕФА.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Подготовка к старту началась на базе в Вадул луй Водэ, куда съехались все приглашенные в команду игроки. Футболистам национальной сборной во второй группе лиги "D" предстоит сразиться с Люксембургом, Белоруссией и Сан-Марино.

Кто будет играть?

Главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон вызвал на первые два матча турнира 24 футболиста. 

Футболисты, архивное фото
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Вратари: Алексей Кошелев ("Фортуна", Нидерланды), Станислав Намашко ("Зета", Черногория), Сергей Пащенко ("Шериф", Тирасполь).

Защитники: Ион Жардан ("Зимбру", Кишинев), Дину Граур и Серджиу Платика (оба "Милсами", Оргеев), Вячеслав Посмк и Петру Раку (оба "Шериф", Тирасполь), Александр Епуряну ("Истанбул", Турция), Олег Рябчук ("Порто", Португалия).

Полузащитники: Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Андрей Кожокарь и Александр Антонюк (оба "Милсами", Оргеев), Александр Гацкан ("Ростов", Россия), Георге Антон ("Шериф", Тирасполь), Артур Ионицэ ("Кальяри", Италия), Александр Дедов ("Зиря", Азербайджан), Раду Гынсарь ("Хапоэль Хайфа", Израиль), Евгений Кочук ("Сабаил", Азербайджан).

Нападающие: Владимир Амброс ("Петрокуб", Хынчешты), Виталие Дамашкан ("Торино", Италия), Александр Бойчук ("Шериф", Тирасполь), Ион Николэеску ("Шахтер", Белоруссия), Вирджилиу Постолаки ("ПСЖ", Франция).

Не сможет принять участия в матчах с Люксембургом (8 сентября на выезде) и Белоруссией (11 сентября на стадионе "Зимбру") хавбек "Сибири" Еуджениу Чеботару. Из-за травмы его не вызвали в состав национальной сборной.

Равные по силам соперники

Наставник национальной команды думает сейчас о стартовом поединке, не выделяя фаворита в группе, где сыграет молдавская сборная.

"Я думаю только о первом сопернике сейчас. Первая игра будет самой сложной. Как говорится, как начнешь турнир, так его и закончишь. Это соревнование очень похоже на Лигу Чемпионов. Очень скоротечное, пройдет буквально за три месяца, и одна из команд этой группы, где все примерно равны, попадет на чемпионат Европы, большего стимула не может быть. Такое может быть раз в жизни, чтобы команда такого уровня попала в финальную часть европейского первенства", — заявил Sputnik Спиридон. 

Игрок Ростова Александр Гацкан
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По словам тренера, акцент в данном турнире молдавская команда сделает на дисциплину и хороший контроль мяча.

"В прошлые годы мы не радовали наших болельщиков победами. Если раньше мы могли сказать, что играем с топовыми странами, с хорошими игроками, и нам действительно было тяжело с ними конкурировать, то сейчас уровень примерно одинаковый, поэтому все будет зависеть от настроя команды и работоспособности каждого игрока. Конечно, наша цель — это выход из группы", — отметил капитан сборной, защитник Александр Епуряну.

В УЕФА поступили правильно

В новом турнире все команды были распределены по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом. Победители четырех групп лиги "А" в июне 2019 года сыграют в финальной стадии. Остальные будут сражаться за повышение в классе и возможность пробиться на Евро-2020. 

Футбольный мяч
© Sputnik / Yana Zaharova
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"Вместо того, чтобы слабые команды играли с сильными в товарищеских матчах, всем сделали свои группы. Мы заслужили находиться в той группе, где мы находимся. Уверен, что все команды группы "D" приблизительно одинакового уровня, не только в нашей группе. Это относится к Сан-Марино и другим странам, потому что все научились играть в футбол. Даже у Люксембурга есть одна команда в Лиге Европы, а мы, к сожалению, всех потеряли. Надо констатировать тот факт, что все команды и чемпионаты растут, а мы топчемся на месте", — сказал Спиридон.

Что такое Лига наций?

Новое соревнование УЕФА заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит сборным играть с равными по силе соперниками.

Победители четырех групп лиги "А" выйдут в финальную стадию. Она пройдет в июне 2019 года на поле одного из участников и будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Жеребьевка финальной стадии состоится в начале декабря 2018 года.

Для команд из низших лиг данный турнир также имеет большое значение для попадания на Евро-2020. 

Эмблема чемпионата мира на церемонии закрытия ЧМ-2018 по футболу на стадионе Лужники в Москве
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Квалификация на футбольное первенство Старого света останется неизменной до конца группового этапа. Раньше лучшие обладатели третьих мест в группах выходили в стыковые матчи. Теперь в "стыках" сыграют 16 победителей групп Лиги наций. Если кто-то из них уже квалифицировался на Евро-2020, то его место займет следующая команда в лиге. 

Примечательно, что в каждой лиге проведут свой плей-офф из полуфиналов и финала.

Программа игр

Сборная Молдовы стартует в Лиге наций выездным матчем с Люксембургом, который состоится 8 сентября, а 11 сентября подопечные Александра Спиридона примут в Кишиневе команду Белоруссии.

Следующий матч на стадионе "Зимбру" сборная проведет 12 октября против Сан-Марино, после чего отправится в Минск, где 15 октября сразится с Белоруссией.

Завершится групповая стадия также осенью – 15 ноября пройдет выездной поединок с Сан-Марино, а заключительный матч для сборной Молдовы состоится 18 ноября на стадионе "Зимбру" против Люксембурга.

Жеребьевка финальной стадии пройдет в декабре этого года, а сами финальные матчи – с 5 по 9 июня 2019 года.

Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020 запланирована на 22 ноября 2019 года. "Стыки" сыграют с 26 по 31 марта 2020 года.

Тема:
Будни молдавского футбола (62)

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Теги:
подготовка, турнир, футбол, Лига наций, Александр Епуряну, Александр Спиридон, Молдова
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Как молдавские футболисты готовятся к дебюту в Лиге наций
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