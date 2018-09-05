Новый турнир УЕФА: Лига наций 2018

Лига наций — это новый турнир УЕФА, который призван заменить собой товарищеские матчи сборных. Смотрите в инфографике Sputnik данные о том, как распределились команды по группам после жеребьевки.
Лига наций — это новый турнир УЕФА, который призван заменить собой товарищеские матчи сборных. Смотрите в инфографике Sputnik данные о том, как распределились команды по группам после жеребьевки.
В этом году стартуют матчи нового турнира под эгидой UEFA — Лиги наций.
6 сентября девятью матчами стартует Лига наций: главный спортивный турнир осени
Игроки сборной Молдовы тренируются на базе в Вадул луй Водэ перед матчами в Лиге наций. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла тренировка.
Целенаправленная подготовка, равные соперники и уникальный шанс сыграть на Евро-2020 – сборная Молдовы по футболу готовится воспользоваться своей возможностью в новом турнире УЕФА.
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