В четверг будут сыграны восемь матчей в Лиге наций UEFA

Лига наций - это новшество УЕФА (Европейского Союза футбольных федераций). Придумали его для того, чтобы заменить напряженные товарищеские матчи сборных стран.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Новый турнир УЕФА — "Лига наций" будет ознаменован в четверг матчем грандов. В Мюнхене сразятся бывший и действующий чемпионы мира — сборные Германии и Франции. А откроют турнир команды Казахстана и Грузии, в 17.00, а в 19:00 армянские футболисты на своем поле примут Лихтенштейн.

© Sputnik / Alexey Filippov Главный футбольный турнир осени: что такое Лига Наций

Молдова свой первый поединок в Лиге наций проведет в субботу, 8 сентября. Наши команды сыграют с командой Люксембурга, а 11 сентября встретятся на домашнем поле с белорусами.

Сегодня пройдут и следующие матчи:

Норвегия — Кипр

Чехия — Украина

Словения — Болгария

Латвия — Андорра

Также в лиге B сыграют сборные Уэльса и Ирландии (Кардифф, 21:45), которые встречались в прошлом году в отборе на ЧМ-2018. Тогда ирландцы выиграли (1:0) и обеспечили себе участие в стыковых матчах, теперь у валлийцев есть шанс взять реванш в рамках Лиги наций. Это будет первый официальный матч для легендарного Райана Гиггза во главе сборной Уэльса. На скамейке соперников появится его многолетний партнер по Манчестер Юнайтед" Рой Кин, ныне ассистент главного тренера ирландцев Мартина О'Нила.

Матчи группового турнира пройдут в 2018-м в следующие сроки:

1-й тур. 6 — 8 сентября.

2-й тур. 9 — 11 сентября.

3-й тур. 11 — 13 октября.

4-й тур. 14 — 16 октября.

5-й тур. 15 — 17 ноября.

6-й тур. 18 — 20 ноября.

Лига наций — это новшество УЕФА (Европейского Союза футбольных федераций). Придумали его для того, чтобы заменить напряженные товарищеские матчи сборных стран. Будет ли новое соревнование эмоциональным и интересным, пока никто не знает. Считается, что турнир позволит сборным встречаться с равными по силе соперниками. Победители четырех групп Лиги А в июне 2019 года сыграют в финальной стадии. Остальные будут сражаться за повышение в классе и возможность пробиться на ЕВРО-2020.

Подробности о ходе турнире UEFA Лига наций можно найти в спецпроекте Sputnik Молдова>>>