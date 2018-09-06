15:31 06 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD16.69
  • RUB0.24
  • RON4.17
  • UAH0.59
Поиск
Срочно:
УЕФА
Лига наций
Как молдавские футболисты готовятся к дебюту в Лиге наций

В четверг будут сыграны восемь матчей в Лиге наций UEFA

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Лига наций
Получить короткую ссылку
46 0 0

Лига наций - это новшество УЕФА (Европейского Союза футбольных федераций). Придумали его для того, чтобы заменить напряженные товарищеские матчи сборных стран.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Новый турнир УЕФА  — "Лига наций" будет ознаменован в четверг матчем грандов. В Мюнхене сразятся бывший и действующий чемпионы мира — сборные Германии и Франции. А откроют турнир команды Казахстана и Грузии, в 17.00, а в 19:00 армянские футболисты на своем поле примут Лихтенштейн. 

Официальные мячи Лиги наций
© Sputnik / Alexey Filippov
Главный футбольный турнир осени: что такое Лига Наций

Молдова свой первый поединок в Лиге наций проведет в субботу, 8 сентября. Наши команды сыграют с командой Люксембурга, а 11 сентября встретятся на домашнем поле с белорусами.

Сегодня пройдут и следующие матчи:

Норвегия — Кипр
Чехия — Украина
Словения — Болгария
Латвия — Андорра

Также в лиге B сыграют сборные Уэльса и Ирландии (Кардифф, 21:45), которые встречались в прошлом году в отборе на ЧМ-2018. Тогда ирландцы выиграли (1:0) и обеспечили себе участие в стыковых матчах, теперь у валлийцев есть шанс взять реванш в рамках Лиги наций. Это будет первый официальный матч для легендарного Райана Гиггза во главе сборной Уэльса. На скамейке соперников появится его многолетний партнер по Манчестер Юнайтед" Рой Кин, ныне ассистент главного тренера ирландцев Мартина О'Нила.

Матчи группового турнира пройдут в 2018-м в следующие сроки:

1-й тур. 6 — 8 сентября.
2-й тур. 9 — 11 сентября.
3-й тур. 11 — 13 октября.
4-й тур. 14 — 16 октября.
5-й тур. 15 — 17 ноября.
6-й тур. 18 — 20 ноября.

Лига наций — это новшество УЕФА (Европейского Союза футбольных федераций). Придумали его для того, чтобы заменить напряженные товарищеские матчи сборных стран. Будет ли новое соревнование эмоциональным и интересным, пока никто не знает. Считается, что турнир позволит сборным встречаться с равными по силе соперниками. Победители четырех групп Лиги А в июне 2019 года сыграют в финальной стадии. Остальные будут сражаться за повышение в классе и возможность пробиться на ЕВРО-2020.

 

Подробности о ходе турнире UEFA Лига наций можно найти в спецпроекте  Sputnik Молдова>>>

По теме

Что такое Лига наций UEFA: видеоинструкция по новому турниру
Новый турнир УЕФА: Лига наций 2018
Главный футбольный турнир осени: что такое Лига Наций
Почему футбольная Лига наций нужна Восточной Европе
Теги:
лига наций, игра, футбол, Спорт
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Семечки на выставке российских товаров
    Русские идут!

    Два десятка российских предпринимателей приехали на ярмарку Riga Food 2018, чтобы представить свои товары.

  • Первый министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс
    Без денег от ЕС будет лучше

    Первый министр обороны Литвы рассказал, кто достоин поста президента и почему республика не могла быть донором всего СССР.

  • Обложка ежегодника КАПО
    Очередной "шпион"

    В интернете появилась видеозапись задержания Полицией безопасности Эстонии подозреваемого в государственной измене офицера Сил обороны.

  • Загрязненный пылью воздух в Баку
    Пыльная мгла

    Уровень пыли в воздухе над Баку и Абшеронским полуостровом превысил норму в 3,6 раза, пыльная погода сохранится еще один день.

  • Жители села Фиолетово Мария Тимофеевна и Татьяна Ивановна
    Все Фиолетово

    Вдали от городских забот, на севере Армении расположена маленькая Россия. Как живет деревня Фиолетово, полностью заселенная молоканами?

  • Мужчина отдыхает в парке на скамейке
    "Малоподвижные люди"

    Всемирная организация здравоохранения внесла Казахстан в список стран с самым ленивым населением. Кто еще в рейтинге?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Будапешт - прошлая жизнь в новых снимках
Львица упала с обрыва в погоне за туристами
Львица упала с обрыва в погоне за туристами - видео
Лига наций 2018
Новый турнир УЕФА: Лига наций 2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться