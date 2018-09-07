Сборная Грузии по футболу обыграла Казахстан в Лиге наций УЕФА

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу обыграла в Астане сборную Казахстана со счетом 2:0 в первом матче Лиги наций УЕФА, передает Sputnik Грузия.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 69-й минуте индивидуальным мастерством блеснул полузащитник бельгийского "Гента" Георгий Чакветадзе, а через пять минут автогол на свой счет записал Сергей Малый.

На протяжении всего матча футболисты Казахстана владели территориальным преимуществом, но воплотить его в забитые голы так и не смогли. Четыре раза подопечные Станимира Стоилова попали в створ ворот, но ни один из ударов не представлял серьезной опасности для Георгия Лория.

После победы над Казахстаном сборная Грузии возглавила группу 1 "Лиги D". Второй матч в этой группе состоится чуть позже в Риге, где сборная Латвии примет Андорру.

Второй матч в Лиге наций УЕФА сборная Грузии проведет 9 сентября в Тбилиси против Латвии. Игра состоится на Динамо-Арене и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.