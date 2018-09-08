Люксембург-Молдова: стартовые расклады в матче Лиги наций

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Сборная Молдовы в субботу проведет свой дебютный матч в Лиге наций – новом турнире УЕФА. Игра во второй группе лиги "D" против Люксембурга пройдет в гостях на стадионе "Жози Бартель".

Кто готов выйти на поле

Главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон взял в Люксембург 20 футболистов.

Вратари: Алексей Кошелев ("Фортуна", Нидерланды), Станислав Намашко ("Зета", Черногория), Сергей Пащенко ("Шериф", Тирасполь).

Защитники: Ион Жардан ("Зимбру", Кишинев), Дину Граур и Серджиу Платика (оба "Милсами", Оргеев), Вячеслав Посмак и Петру Раку (оба "Шериф", Тирасполь), Александр Епуряну ("Истанбул", Турция), Олег Рябчук ("Порто", Португалия).

Полузащитники: Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Андрей Кожокарь и Александр Антонюк (оба "Милсами", Оргеев), Александр Гацкан ("Ростов", Россия), Георге Антон ("Шериф", Тирасполь), Александр Дедов ("Зиря", Азербайджан), Раду Гынсарь ("Хапоэль Хайфа", Израиль), Евгений Кочук ("Сабаил", Азербайджан).

Нападающие: Владимир Амброс ("Петрокуб", Хынчешты) и Ион Николэеску ("Шахтер", Белоруссия).

Кто не поможет молдавской команде © Sputnik / Vladimir Polusatov Как молдавские футболисты готовятся к дебюту в Лиге наций

Сыграть в оптимальном составе против сборной Люксембурга у команды Александра Спиридона все-таки не получится. Из-за дисквалификации стартовый матч Лиги наций УЕФА вынужден пропустить один из ключевых футболистов команды Артур Ионица. Хавбек "Кальяри" был удален с поля за два предупреждения в заключительном поединке квалификации ЧМ-2018.

В Кишиневе остался еще один представитель серии А — нападающий "Торино" Виталий Дамашкан играл за молодежную сборную Молдовы в домашнем отборочном поединке Евро-2019 с Белоруссией (2:2). Из-за травмы, полученной в квалификации Лиги Европы УЕФА, вне заявки остался форвард "Шерифа" Александр Бойчук.

Судейская бригада

На матче между Люксембургом и Молдовой будет работать ирландская бригада арбитров под руководством Роберта Харви.

Ассистенты рефери: Роберт Кларк и Уэйн Макдоннелл.

© Sputnik / Алексей Филиппов Почему футбольная Лига наций нужна Восточной Европе

Дополнительные помощники: Нил Дойл и Пол Маклафлин.

А четвертый рефери — Аллен Линч.

Интересные факты о командах

Всего сборные Молдовы и Люксембурга провели четыре очные встречи, три из которых завершились ничейным результатом. Единственную победу одержали молдавские футболисты.

Голов в играх этих команд забивают крайне мало – всего три. Два мяча на счету молдавских футболистов и всего один забили игроки из Люксембурга.

Подробную информацию о Лиге наций можно найти здесь.