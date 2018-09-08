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Лига наций
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Под пристальным взором Черчесова: сборная России обошла Турцию в Лиге наций

© Sputnik / Евгения Новоженина
Лига наций
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Сборная России по футболу одержала выездную победу в своем дебютном матче Лиги наций против команды Турции.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Россияне одолели турок во встрече второй группы лиги B со счетом 2:1. Первым голом сборной России в Лиге наций отметился на 13-й минуте Денис Черышев. На 41-й минуте Сердар Азиз счет сравнял, а на 49-й Артем Дзюба вновь вывел гостей вперед. Матч состоялся в пятницу на стадионе имени Шенола Гюнеша в Трабзоне.

Первая опасная атака россиян состоялась в контрпрорыве, который предсказуемо, но оперативно устроили Денис Черышев и Артем Дзюба. Эпизод не завершился взятием ворот, зато через две с половиной минуты последовал навес с фланга, Далер Кузяев переправил мяч на Черышева, который использовал одну из многочисленных своих сильных сторон — замыкание атаки с завершающим ударом "с мясом". 1:0.

Через минуту Дзюба уже советовал партнерам, как выстроиться при "стандарте" на свои ворота, а после розыгрыша именно капитан отработал в обороне и прервал турецкий навес.

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Ruptly, Associated Press
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Россиянам быстрый гол добавил спокойствия и, самое главное, не изменил ни характера игры, ни ее тактики. Мяч сборная контролировала разнообразно и надежно — Юрий Газинский, Роман Зобнин и Александр Ерохин много перемещались в центральной зоне, а когда турки акцентировались на российской полузащите, Джикия диагональю переводил мяч на свободного Марио Фернандеса, и атака получала свежий импульс. Правда, в завершающей стадии по-прежнему имелась несогласованность.

Турки атаковали трусцой, но коварно, и потенциальная опасность исходила главным образом от полузащитника Хакана Чалханоглу, который по принципам стендовой стрельбы выискивал из-за спин россиян головы то Дженка Тосуна, то Дженгиза Ундера. Но изящество турецкого хавбека "Милана" было куда менее эффективным подготовленных прорывов сборной России.

Кузяев, действовавший очень близко к атаке, был непонятен туркам с точки зрения опеки. Полузащитника санкт-петербургского "Зенита" очень сложно было соперникам "передавать" друг другу, а при атаках Кузяев высоко прессинговал турецких центральных защитников.

И не случайно на 25-й минуте на прострел Ерохина справа вылетел не Дзюба или Черышев, а именно Кузяев. В моменте он дотянулся до мяча, но удар в касание у него толком не получился. Сразу же после подачи Черышева едва головой не забил Дзюба, пробив прямо во вратаря Серкана Кырынтылы.

Но как только сборная России окончательно зафиксировала преимущество над командой Турции, хозяева сравняли счет. Прострел с фланга, вынос мяча из штрафной россиян, но прямо на ногу Сердару Азизу, который расстрелял вратаря Андрея Лунева.

Во втором тайме турок постарался повести в атаку Чалханоглу, сам же пробил для статистики в руки Лунева, а вот Газинский исполнил заброс на рвавшегося вперед Дзюбу. В первой половине турецкие защитники с форвардом справлялись в подобных ситуациях, но на сей раз капитан вышел один на один с Серканом и пробил точно в ворота — 2:1!

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Сборная России и после этого продолжила гнуть свою линию. Ерохин освоился в роли своеобразного крайнего плеймейкера на правой бровке и выдал прекрасный мягкий навес на Газинского. Юрий, находясь за пределами штрафной по центру турецких ворот, решил положить мяч щечкой слета. Техника подвела, но задумка выглядела умно, а сам эпизод красиво.

На 66-й минуте Чалханоглу проник в штрафную россиян и из откровенно голевой ситуации не смог извлечь выгоду. Удар турка был качественным, но позиционное и техническое мастерство Лунева — еще выше. Когда Чалханоглу вновь создал момент навесом со штрафного, гости перешли на "игру по счету".

Туркам стала удаваться комбинационная игра — они явно не страдали от неумения вскрывать насыщенную оборону. Дженгиз Ундер сам создал себе момент штрафной Лунева, и только мастерство вратаря спасло сборную России.

Заключительные минуты матча прошли в острой борьбе. У россиян мог еще раз отличиться Дзюба, но угодил в перекладину. Турки до самого финального свистка вели осаду ворот Лунева, но голкипер "Зенита" не подвел. В итоге — первая победа и первые набранные очки командой Черчесова в Лиге наций.

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Теги:
лига наций, игра, матч, победа, футбол, сборная России по футболу, Станислав Черчесов, Трабзон, Турция, Россия, Спорт
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