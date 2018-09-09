Люксембург разгромил сборную Молдовы на старте Лиги Наций

Сокрушительное поражение в первом же матче — не лучшее начало для нашей сборной в европейском турнире UEFA.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Первый матч в Лиге Наций завершился для сборной команды Молдовы поражением от Люксембурга со счётом 0:4. Для люксембуржцев это стала вторая крупнейшая в истории сборной страны победа после разгрома Афганистана со счетом 6:0 в 1948 году.

Матч состоялся в субботу на стадионе Жози Бартель. По мнению обозревателей, начало игры осталось за молдавской командой, которая не сумела реализовать три опасных момента у ворот сборной Люксембурга. Не забиваешь ты — забивают тебе, и скоро Мальже головой с углового отправил мяч в ворота команды Молдовы. Во втором тайме безраздельно доминировали уже люксембуржцы, забив три безответных мяча.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Люксембург-Молдова: стартовые расклады в матче Лиги наций

Справедливости ради стоит заметить, что люксембургскую команду нельзя назвать слабой. Ранее команда "Дюделанж" успешно выступила в Лиге Европы, пройдя в групповой раунд. Сборной командой Молдовы руководит экс-помощник Мирчи Луческу в "Шахтере" Александр Спиридон, сборную Люксембурга тренирует Люк Хольц.

​Голы: Мальже, на 34-й минуте — 1:0, О.Тилль, на 60-й минуте — 2:0, Синани, на 75-й минуте — 3:0, К.Мартинс, 83 — 4:0.

В составе сборной Люксембурга играли: Морис, Шано, Мальже, Джерсон, Мартинс, Родригес (да Мота, 55), Карлсон, Синани, О.Тилль (Мутш, 78), Янс, Тюрпель (Йоахим, 59).

Молдову представляли: Кошелев, Рябчук, Карп (А.Кожокарь, 77), Посмак, А.Епуряну, Гацкан, Кочук, Дедов (С.Платика, 63), Гынсарь (Николаеску, 62), Д.Граур, А.Антонюк.

Судья: Роб Харви (Ирландия). Матч проходил в Люксембурге, на стадионе "Жозе Бартель".

Следующий матч сборная Молдовы проведёт с Беларусью. Матч состоится 11 сентября на стадионе "Зимбру" в 21:45.

У Люксембурга впереди игра со сборной Сан-Марино, которая потерпела еще более ужасное поражение от Беларуси (0:5).