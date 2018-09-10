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Лига наций
Главный тренер сборной Белоруссии по футболу Игорь Криушенко

Криушенко рассказал, как белорусы готовятся к игре со сборной Молдовы

© Sputnik / Osmatesco
Лига наций
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Главный тренер сборной Белоруссии признался, что его команде перед матчем с Молдовой еще есть, над чем поработать.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Наставник сборной Белоруссии по футболу Игорь Криушенко на предматчевой пресс-конференции отметил, что наличие опытных игроков в молдавской команде делает ее ровной.

"У Молдовы есть группа опытных игроков — Александр Гацкан, который играет в России, Артур Ионица, быстрые фланги. Молдова — достаточно ровная команда с лидерами в каждой линии", — заявил главный тренер футбольной сборной Белоруссии Игорь Криушенко на пресс-конференции в Кишиневе. 

Полузащитник сборной Белоруссии и тираспольского Шерифа Юрий Кендыш
© Sputnik / Osmatesco
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По его словам, окончательно тактика на игру еще не выбрана.

"Еще есть время, больше суток до игры, какие-то нюансы будут. Окончательного решения нет, как по стартовому составу, так и по тактическим моментам. В день игры придем к какому-то тактическому решению", — пояснил Криушенко.

Специалист также подчеркнул, что при подготовке к матчу в сборной заранее смотрели игры молдавской команды, в том числе игру со сборной Люксембурга.

"Не столько удивило поражение, сколько то, насколько оно крупное. Мы тоже проигрывали Люксембургу", — добавил Криушенко.

Один из футболистов белорусской сборной, играющий в молдавском клубе, Юрий Кендыш рассказал тренеру, что "Молдова — очень теплая и гостеприимная страна, про чемпионат Молдовы, что определенный уровень есть у чемпионата". От этого игрока, как отметил Криушенко, информацию, которую никто не знает, он не получал.

Главный тренер белорусской сборной также подчеркнул, что в Лиге наций его команда не единственная, кто ставит цель — попасть через этот турнир на чемпионат Европы.

Матч между сборными Молдовы и Белоруссии пройдет 11 сентября на стадионе "Зимбру". В своей стартовой встрече в Лиге наций молдавская команда на выезде проиграла Люксембургу со счетом 0:4, а белорусы разгромили Сан-Марино – 5:0.

До этого сборные Молдовы и Белоруссии встречались между собой семь раз. Трижды поединки завершались победой Белоруссии, по два раза они оканчивались ничьей и победой Молдовы.

Подробную информацию о Лиге наций можно найти здесь.

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Теги:
пресс-конференция, футбол, Лига наций, Игорь Криушенко, Белоруссия, Молдова
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