Кендыш: надеемся только на победу в игре с Молдовой

Игрок тираспольского "Шерифа" и сборной Белоруссии заявил о том, что белорусы хотят победить в игре с Молдовой в Лиге наций.

КИШИНЕВ, 10 сет — Sputnik. Полузащитник "Шерифа" и сборной Белоруссии Юрий Кендыш заявил, что его команда уважает соперника, но будет играть на победу в поединке с Молдовой во второй группе лиги "D" в Лиге наций.

"Правильно сказать, что на поле друзей нет. Мне никакого дополнительного преимущества игра с молдавскими футболистами в одном клубе не дает. В целом мы надеемся только на победу и будем играть на победу. Молдова — достаточно сильная сборная. Мы уважаем соперника, но нам важен резуьтат, мы рассчитываем пробиться дальше", — заявил Кендыш в понедельник на предматчевой пресс-конференции в Кишиневе.

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Матч между сборными Молдовы и Белоруссии пройдет 11 сентября на стадионе "Зимбру". В своей стартовой встрече в Лиге наций молдавская команда на выезде проиграла Люксембургу со счетом 0:4, а белорусы разгромили Сан-Марино – 5:0.

До этого сборные Молдовы и Белоруссии встречались между собой семь раз. Трижды поединки завершались победой Белоруссии, по два раза они оканчивались ничьей и победой Молдовы.

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