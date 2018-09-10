Белорусы нацелены на победу: как проходит подготовка к игре с Молдовой

Смотрите на видео, как сборная Белоруссии в Кишиневе готовится ко второму матчу в Лиге наций, в соперниках молдавская команда.

Наставник сборной Белоруссии по футболу Игорь Криушенко на предматчевой пресс-конференции отметил, что наличие опытных игроков в молдавской команде делает ее ровной.

"У Молдовы есть группа опытных игроков — Александр Гацкан, который играет в России, Артур Ионица, быстрые фланги. Молдова — достаточно ровная команда с лидерами в каждой линии", — заявил главный тренер футбольной сборной Белоруссии Игорь Криушенко на пресс-конференции в Кишиневе.

© Sputnik / Алексей Филиппов Почему футбольная Лига наций нужна Восточной Европе

По его словам, окончательно тактика на игру еще не выбрана.

"Еще есть время, больше суток до игры, какие-то нюансы будут. Окончательного решения нет, как по стартовому составу, так и по тактическим моментам. В день игры придем к какому-то тактическому решению", — пояснил Криушенко.

Специалист также подчеркнул, что при подготовке к матчу в сборной заранее смотрели игры молдавской команды, в том числе игру со сборной Люксембурга.

"Не столько удивило поражение, сколько то, насколько оно крупное. Мы тоже проигрывали Люксембургу", — добавил Криушенко.

В свою очередь, полузащитник белорусской команды Юрий Кендыш заявил, что его сборная готовится побеждать.

"В целом мы надеемся только на победу и будем играть на победу. Молдова — достаточно сильная сборная. Мы уважаем соперника, но нам важен резуьтат, мы рассчитываем пробиться дальше", — заявил Кендыш.

Матч между сборными Молдовы и Белоруссии пройдет 11 сентября на стадионе "Зимбру". В своей стартовой встрече в Лиге наций молдавская команда на выезде проиграла Люксембургу со счетом 0:4, а белорусы разгромили Сан-Марино – 5:0.

До этого сборные Молдовы и Белоруссии встречались между собой семь раз. Трижды поединки завершались победой Белоруссии, по два раза они оканчивались ничьей и победой Молдовы.

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