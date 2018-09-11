С хорошим настроением: белорусы готовятся к игре с Молдовой

Матч между сборными Молдовы и Белоруссии пройдет 11 сентября на стадионе "Зимбру". В своей стартовой встрече в Лиге наций молдавская команда на выезде проиграла Люксембургу со счетом 0:4, а белорусы разгромили Сан-Марино – 5:0.
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До этого сборные Молдовы и Белоруссии встречались между собой семь раз. Трижды поединки завершались победой Белоруссии, по два раза они оканчивались ничьей и победой Молдовы.
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Подробную информацию о Лиге наций можно найти здесь.
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