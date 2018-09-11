Молдавский футбол глазами болельщика

Для меня знакомство с молдавским футболом началось еще в 70-х. "Во "Нистру" дает!" — до сих пор помню возгласы отца, когда в 1974-м новичок высшей лиги Чемпионата СССР громил грандов всесоюзного футбола — "Спартак" и киевское "Динамо". Вот только среди лучших команда так и не заиграла. С тех пор возвращение молдавской команды в "высшее советское футбольное общество" состоялось только единожды — в 1983-м.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Молдову ждут новые испытания, на этот раз - в Лиге наций

Что отличало кишиневский "Нистру" тех времен? Внимательная игра в обороне. С этим сталкивались и минские "динамовцы", которые 35 лет назад — в 1983 году в ранге чемпионов СССР не смогли забить ни одного мяча стойкой кишиневской команде. Но с атакой у команды всегда возникали проблемы.

Шли годы, и молдавское название реки Днестр — "Нистру" — было решено сменить на "Зимбру". Зубры молдавского происхождения оказались не такими зубастыми, хотя лет пять назад они неплохо "пошумели" в отборочных раундах Еврокубков.

Лидером молдавского футбола безоговорочно стал тираспольский "Шериф" — команда, которая базируется в Приднестровье. Несмотря на это, она уже долгие годы играет в чемпионате Молдовы, что поддерживает уровень первенства. В Тирасполе неплохая футбольная школа, и ее игроки востребованы по всей республике. Это позволяет возрождать футбол и в райцентрах республики — европейский болельщик потихоньку узнает названия и других молдавских клубов, таких как "Милсами" из Оргеева и "Заря" из города Бельцы.

"Защитные редуты" стали основой игры и для национальной команды Молдовы. Болельщики со стажем хорошо помнят имена Раду Ребежа и Александра Епуряну, которые хорошо зарекомендовали себя в различных командах высшего дивизиона российского футбола.

Надежная защита позволяет команде время от времени "показывать зубы" и на европейской арене. Хорошо помню матч в 2015 году, когда молдавская сборная чуть не лишила шансов сборную России попасть на Евро-2016. Тогда все обошлось для россиян только благодаря блестящей игре голкипера Игоря Акинфеева. 1:2 — в пользу России. Именно так и закончился тот матч, который, по мнению специалистов, стал лучшей игрой Молдовы за последние десять лет.

Отборочный турнир за путевку в Россию молдаване провели ужасно. Две ничьи с Грузией, поражения от Австрии, Уэльса, Сербии и Ирландии — и последнее место в группе. Так что Лига наций — это повод команде еще раз упереться и доказать, что футбол в Молдове не так плох, как говорят об этом предыдущие результаты сборной. Поэтому я, как и многие другие ценители советского футбола, с интересом жду матчи Молдовы и Беларуси: очень хочется увидеть в этих играх черты старых добрых "Нистру" и минского "Динамо".