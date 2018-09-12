Ничья в матче Молдова-Беларусь в Лиге наций

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. До этого матча сборные Молдовы и Белоруссии встречались между собой семь раз. Трижды поединки завершались победой Белоруссии, два раза они оканчивались ничьей и дважды — победой Молдовы.

© Sputnik / Osmatesco Матч Молдова-Белоруссия: какой счет после первого тайма

В своей стартовой встрече в Лиге наций молдавская команда на выезде проиграла Люксембургу со счетом 0:4, а белорусы разгромили Сан-Марино — 5:0.

Главный тренер белорусской сборной Игорь Криушенко также подчеркнул, что в Лиге наций его команда не единственная, кто ставит цель попасть через этот турнир на чемпионат Европы.Главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон заявил о том, что силы команд в матче были равными.

"Это был равный матч. Было известно, что исход этого матча может решить один гол. Полумоменты были и у них и у нас, но на 93-й минуте у нас было два момента, когда мы могли выиграть матч. Сегодня была силовая игра, в которой наши футболисты показали себя настоящими мужчинами", — сообщил Спиридон.

Несмотря на то, что болельщики сборной команды Молдовы подталкивали футболистов, скандируя "Hai, Moldova!", игроки команды нашей республики не смогли нарастить атаку и открыть счет.

В итоге матч закончился со счетом 0:0.