Спиридон: буду верить в сборную Молдовы по футболу до последнего матча

По словам наставника молдавской футбольной сборной, вера в положительный исход групповой стадии в Лиге наций будет сохраняться у него до последнего поединка.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон заявил корреспонденту Sputnik, что до конца отборочного цикла в Лиге наций будет верить в успех своей команды.

Сборная Молдовы во вторник сыграла вничью с командой Белоруссии 0-0 и после двух туров занимает в группе третье место, набрав один балл, а лидирует Люксембург с шестью очками.

"Буду верить в команду до последней игры и смогу ответить на вопрос, что получилось, и что нет, только по завершении отбора. Хочу, чтобы тот футбол, в который играла Молдова 35 минут в матче с Люксембургом, мы показывали дальше", — сказал Спиридон.

По его словам, на поле во вторник не было фаворита.

© Sputnik / Osmatesco Ничья в матче Молдова-Беларусь в Лиге наций

"Это был равный матч. Было известно, что исход этого поединка может решить один гол. Полумоменты были и у них и у нас, но на 93-й минуте у нас было два момента, когда мы могли выиграть матч. Сегодня была силовая игра, в которой наши футболисты показали себя настоящими мужчинами. Самое сложное было настроить спортсменов после разгрома от Люксембурга. Надеюсь, у этой команды есть будущее, и она будет прогрессировать от матча к матчу. Болельщикам нужно набраться терпения", — подчеркнул главный тренер.

Он также остался неудовлетворен тем, какое решение принял в концовке матча Дамашкан.

"К сожалению, не был мотивирован Дамашкан. В такие моментах, как был у него, не бьют сразу, а обводят вратаря и забивают. Николэеску для первого раза показал себя хорошо. Думаю, что его можно поздравить с хорошим дебютом. Команда становится моложе и продолжит это. Будем стараться прогрессировать", — пояснил Спиридон.

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Главный тренер молдавской команды также выразил надежду, что в ближайшем будущем из молодежной сборной в основную команду будут приходить больше футболистов.