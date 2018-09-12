Криушенко: результат матча сборных Молдовы и Белоруссии закономерен

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Главный тренер сборной Белоруссии по футболу Игорь Криушенко заявил, что матч с Молдовой шел до первого забитого гола.

Сборная Молдовы во вторник сыграла вничью с командой Белоруссии 0-0 и после двух туров занимает в группе третье место, набрав один балл, а лидирует Люксембург с шестью очками. Белорусы вторые — 4 балла.

"Игра была с переменным успехом, где-то владели инициативой мы, где-то они. Игра была до гола, но забить не удалось. Атакующие действия не совсем удались нам сегодня. Но результат закономерен. После первого тайма показалось, что ребята были немножко зажаты. Ничья на выезде — не самый плохой результат, так как сборная Молдовы, насколько я знаю, тоже ставит перед собой задачу выхода из группы", — подчеркнул Криушенко.

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Он также добавил, что по ходу матча "результат давил на команду".

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"Как мы ни пытались снять напряжение, до конца этого сделать не смогли. Соперник играл очень плотно, старался перекрывать зоны, а у нас немного не получилось", — заключил специалист.