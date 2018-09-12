Тренеры сборных Молдовы и Белоруссии рассказали об итогах матча в Лиге наций

Футболисты сборных Молдовы и Белоруссии разошлись миром на кишиневском стадионе "Зимбру" - смотрите на видео, что сказали тренеры по итогам встречи.

Во вторник вечером на стадионе "Зимбру" в Кишиневе прошел матч сборной Молдовы по футболу против команды Белоруссии. Это уже вторая игра молдавских футболистов в Лиге наций. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Хоть на табло так и остались гореть нули, по ходу матча обе команды имели достаточно моментов, чтобы открыть счет. Однако футболистов подвела реализация. Два самых опасных момента создали молдавские футболисты на 93-й минуте встречи, но усилия так и не увенчались успехом.

После игры главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон отметил, что обе команды были равны.

"Мы знали, что результат этой встречи может определиться одним голом. На 93-й минуте мы имели два голевых момента, они могли бы привести нас к первой победе и трем очкам в Лиге наций. Надеюсь, что мы останемся в борьбе до самого последнего этапа", — заявил Спиридон.

Тренер белорусской сборной Игорь Криушенко, в свою очередь, подчеркнул, что результат был закономерен.

После двух туров в Лиге наций Молдова заработала один балл и расположилась на третьей строчке в промежуточной турнирной таблице. Первый матч против сборной Люксембурга завершился для молдавских футболистов разгромом 0:4. На данный момент группу с шестью очками возглавляет Люксембург, далее следует белорусская сборная с четырьмя баллами, а сборная Сан-Марино, не выигравшая ни одной встречи, занимает последнее место.