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Самые яркие моменты матча Молдова-Белоруссия в Лиге наций

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  • Команды появились на поле
  • Трибуны в этом матче были заполнены лишь наполовину
  • Весь матч основная борьба проходила в центре поля
  • Группа поддержки сборной Молдовы
  • Белорусы идут в атаку
  • Алексей Кошелев не позволил поразить свои ворота
  • Максимальная концентрация на каждом участке поля
  • Самый опасный момент на 93-й минуте поединка, когда Виталий Дамашкан мог принести победу Молдове, но Сергей Чернык спас свою команду
  • Болельщики внимательно наблюдали за происходящим на поле
  • Сергей Политевич идет в атаку, которую пытаются сдержать молдавские защитники
  • Угловые в этом матче подавали одиннадцать раз
  • Очередное верховое единоборство
  • Матч Молдова-Белоруссия в Лиге наций
  • Болельщики обеих команд то и дело старались перекричать друг друга
© Sputnik / Osmatesco
Команды появились на поле.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты футбольного матча между сборными Молдовы и Белоруссии, состоявшемся на кишиневском стадионе "Зимбру".

Подопечные Александра Спиридона во вторник принимали на своем поле команду Белоруссии. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, по итогам двух поединков во второй группе лиги "D" в Лиге наций на первую строчку в промежуточной турнирной таблице вышла сборная Люксембурга, которая разгромила в гостях Сан-Марино со счетом 3:0. Теперь в активе этой команды шесть баллов, на втором месте — белорусы (4 очка), на третьем — Молдова (1 балл), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Все подробности о Лиге наций можно прочитать здесь.

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Теги:
футбол, Лига наций, Белоруссия, Молдова


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