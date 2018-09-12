Самые яркие моменты матча Молдова-Белоруссия в Лиге наций

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты футбольного матча между сборными Молдовы и Белоруссии, состоявшемся на кишиневском стадионе "Зимбру".

Подопечные Александра Спиридона во вторник принимали на своем поле команду Белоруссии. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, по итогам двух поединков во второй группе лиги "D" в Лиге наций на первую строчку в промежуточной турнирной таблице вышла сборная Люксембурга, которая разгромила в гостях Сан-Марино со счетом 3:0. Теперь в активе этой команды шесть баллов, на втором месте — белорусы (4 очка), на третьем — Молдова (1 балл), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Все подробности о Лиге наций можно прочитать здесь.