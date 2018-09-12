Самые яркие моменты матча Молдова-Белоруссия в Лиге наций

Подопечные Александра Спиридона во вторник принимали на своем поле команду Белоруссии. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Таким образом, по итогам двух поединков во второй группе лиги "D" в Лиге наций на первую строчку в промежуточной турнирной таблице вышла сборная Люксембурга, которая разгромила в гостях Сан-Марино со счетом 3:0. Теперь в активе этой команды шесть баллов, на втором месте — белорусы (4 очка), на третьем — Молдова (1 балл), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).
Все подробности о Лиге наций можно прочитать здесь.
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