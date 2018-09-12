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Жеребьевка Лиги наций УЕФА

Пять слагаемых успеха Лиги наций УЕФА

© Sputnik / Григорий Сысоев
Лига наций
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Что дал миру новый турнир, организованный УЕФА и проходящий по всему миру, читайте в подробном обзоре.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Когда в Астане на конгрессе УЕФА все 54 ассоциации поддержали предложение тогдашнего главы союза Мишеля Платини о создании нового турнира для национальных команд, тут же возникли вопросы – для чего и кому он нужен.И вот, в сентябрьское окно для матчей сборных Лига наций официально стартовала. И что же дал новый турнир футболистам и болельщикам, объяснило издание Р-Спорт.

Первое. Как минимум, это интересно. Из-за вывески. Тот же матч Германия – Франция. Противостояние, достойное финала чемпионата мира. Два мастодонта европейского футбола вышли на поле "Альянц Арены" и устроили настоящее мюнхенское побоище. Чего только стоит эпизод, когда защитник немцев Антонио Рюдигер проехался шипами по груди Бенжамена Павара. О какой товарищеской составляющей тут можно вести речь? Правда, к футбольному празднику это командное перетягивание каната имеет весьма опосредованное отношение. Непросто смотреть, как на протяжении 90 минут 20 футболистов борются за инициативу, и только звездочка Киллиана Мбаппе периодически вспыхивает нестандартными действиями. Интересно до, скучно во время и разочаровывающе после.

Матч Франция - Германия
© AFP 2018 / FRANCK FIFE
Матч Франция - Германия

Второе. Неожиданно. По сути своей, матч Лиги Наций – та же товарищеская игра под другим ракурсом. Здесь без турнирной мотивации тренеру можно просмотреть футболистов, которых во встречах с более высоким статусом он может и не рискнуть использовать. Взять хоть игру Португалия – Италия. Еще одна громкая вывеска. Но в составе чемпионов Европы под седьмым номером выступал не тот, кого все привыкли видеть, а вингер "Лейпцига" Брума. Бодался, боролся, бил по воротам Доннарумы из любых позиций, но, согласитесь, не то. Классическая португальская семерка выглядела бы на этом месте куда разнообразнее. Но, по слухам, Криштиану Роналду сам решил не приезжать в сборную – якобы чтобы лучше адаптироваться в "Ювентусе". Позволил бы он себе подобное в случае, если бы у португальцев была турнирная мотивация?

Третье. Результативно. В ситуации отсутствия турнирных задач на футболистах и тренерах нет того груза ответственности, что ложится на их плечи, скажем, в финальной стадии Евро или ЧМ. Отсюда и впечатляющие 6:0 в матче Испания – Хорватия или 0:3 в Рейкьявике, где играли исландцы с бельгийцами. Да и в целом результативных встреч в турнире куда больше, чем игр на 0:0. Зачем ставить автобус, когда это никому не нужно?

Эпизод матча Испания - Хорватия
© AFP 2018 / JOSE JORDAN
Эпизод матча Испания - Хорватия

Четвертое. Равноценно. Этот пункт в некотором смысле перемежается с первым. Можно сколько угодно говорить, что полякам нечего делать в трио с Португалией и Италией, а исландцы, не пойми, что забыли в группе с Бельгией и Швейцарией. И сколько бы мы ни ругали рейтинг национальных команд из-за его необъективности, стоит признать – такие встречи проводить куда честнее, чем видеть вынос Сан-Марино итальянцами (0:8) или хорватами (0:10). Правда, при этом нельзя опустить и того факта, что товарищеские игры в календаре сборных все равно никуда не делись. Просто их стало куда меньше.

Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Турция - Россия
© Sputnik / Григорий Сысоев
Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Турция - Россия

Пятое. Легко. Со стороны игроков, тренеров и болельщиков национальных команд отношение к товарищеским матчам год за годом становилось все менее серьезным. И даже в недалеком прошлом капитан сборной России Алексей Смертин подтверждал сей факт, утверждая в том ключе, что, сколько бы футболисты ни говорили, что выходят на товарищеские игры с полной самоотдачей, внутри тебя все равно есть ощущение, что это игра, которую провели и забыли. А вот национальным федерациям такие встречи – настоящая головная боль: надо найти соперника, договориться, привезти его, разместить. А организация Лиги наций, по сути, снимает с них эту задачу и разгружает финансово. Ведь за участие в турнире предусмотрено финансирование именно от УЕФА.

Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Турция - Россия
© Sputnik / Григорий Сысоев
Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Турция - Россия

И, по сути, именно это – главная причина создания Лиги наций. А предыдущие четыре пункта – просто приятный бонус.

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Теги:
сборные, турнир, Лига наций, УЕФА


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