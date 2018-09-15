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УЕФА
Лига наций
Оливье Жиру отпраздновал свой второй гол в матче Франция - Нидерланды

Кто выигрывает и проигрывает в первых турах Лиги наций

© REUTERS / CHARLES PLATIAU
Лига наций
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев делится впечатлениями о первых двух турах Лиги наций и перспективах турнира.

Лига наций взяла перерыв до октября. Однако уже сейчас она дала огромную пищу для размышлений о том, кто силен, а кто слаб. Но самое главное – благодаря новому турниру проходных игр стало меньше, пишет Олег Дмитриев на Sputnik Беларусь. Лига наций потихоньку становится лакмусовой бумажкой, которая показывает уровень европейских сборных. 

Лига наций 2018/19: расписание матчей группового этапа
© Sputnik /
Лига наций 2018: расписание всех матчей

Франция – фаворит. Но Испания наступает на пятки

Лига наций началась через два месяца после чемпионата мира. Поэтому неудивительно, что те, кто показал свою силу в России, солируют и здесь. По-прежнему очень красиво играет Франция – она это делает так, как будто после финала чемпионата мира два дня прошло.  Очень солидно смотрятся и бронзовые призеры первенства – бельгийцы. Англичане также симпатичны, молоды, бодры и веселы, но юношеский задор не дает им достичь результата.

Но самыми интересными в первых двух играх Лиги наций были все-таки испанцы. Видно, что проигранный России матч на чемпионате мира был тщательно проанализирован.  Помимо контроля мяча, у испанцев в матчах против Англии и Хорватии появились страсть, скорость и эффективность. Соперники к этому были явно  не готовы. Но самое интересное, что футбол этот "зажигает"  вне зависимости от того, нравятся ли вам испанцы или нет. 

Официальные мячи Лиги наций
© Sputnik / Alexey Filippov
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"Зажигают" и в других лигах. И очень приятно, что в их числе есть сборная  России, которая на кураже в гостях  смогла удержать  победу в Турции. Сами турки, похоже, тоже приняли этот "заряд бодрости" и обыграли Швецию – тоже в гостях. Причем два мяча турки забили  в последние десять минут. По-моему, хороший пример куража.

Также удивили и украинцы, обыгравшие Чехию и Словакию. Хорошо играют давно никого не удивлявшие команды Болгарии и Грузии. Очень приятно, что футбольному позитиву есть место на европейском континенте. И исходит он от национальных сборных. 

Голландско-итальянское горе

Многие болельщики очень горевали по поводу того, что сильные команды Нидерландов и Италии не попали на чемпионат мира. После первых матчей Лиги наций могу сказать, что все по делу. "Летучие голландцы" стали какими-то "бескрылыми".  Изобретательности в атаке, как показал матч с Францией, у "оранжевых" практически нет. 

Лига наций 2018
© Sputnik /
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Это же можно сказать и об итальянцах. В матче против Португалии меня не покидало ощущение, что играет не "скуадра адзурра", а санкт-петербургский "Зенит" прошлогоднего образца. Видно, что Роберто Манчини, хоть и сменил Питер на сборную, но результата добиться не может.

О чем это говорит?  Прежде всего, это показывает, что в современном футболе нельзя быть фаворитом и не развиваться – игра тебя накажет.  Крах Италии и Нидерландов – это также хороший урок и сборным из "малых футбольных стран". Если в игре не будет новых идей, если в странах  планомерно не развиваются спортшколы, то успеха  в нынешнем европейском футболе не сыскать.  И как раз Лига наций дает эту возможность – проверять талантливую молодежь в матчах с равными командами.

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Теги:
футбол, Спорт
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