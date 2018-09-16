Яркое видео: самые крутые голы в первых матчах Лиги Наций

Даже если вы не увлекаетесь футболом, настоятельно рекомендуем посмотреть на видео, как футболисты забивают великолепные голы в матчах Лиги Наций: это надо видеть своими глазами!

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Самым красивым голом на чемпионате Лиги Наций стал удар полузащитника мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарета Бэйла в ворота команды Ирландии. Подборку составили телеканалы Футбол 1 и Футбол 2, отмечает Sputnik Армения.

Второе место занял удар венгерского футболиста, игрока клуба "Астана" и национальной сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслера в ворота греческой команды.

Сербский футболист, нападающий английского клуба "Фулхэм" и национальной сборной Сербии Александар Митрович своим ударом по воротам Румынии сумел завоевать третье место в рейтинге.

Лига наций – новый турнир УЕФА для сборных, который заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками. Этот уникальный турнир дает шанс всем участникам получить путевку в финальную часть чемпионата Европы. Следовательно, каждая сборная будет стремиться одержать победу во всех играх, чтоб стать первой в группе и выйти в плей-офф.