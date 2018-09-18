Белорусов ждет наказание за поведение футбольных болельщиков на игре в Кишиневе

Санкции ждут Белорусскую федерацию футбола за неподобающее поведение болельщиков, в том числе на матче Лиги наций в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с высокой долей вероятности накажет Белорусскую федерацию футбола за поведение болельщиков на матчах национальной сборной в Лиге наций, в том числе не игре в Кишиневе. Об этом Sputnik Беларусь сообщили в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

В частности, находившиеся на фанатских секторах в Кишиневе болельщики неоднократно использовали пиротехнику. Сначала файеры были зажжены во время исполнения национальных гимнов, а затем и по ходу самой встречи, которая завершилась нулевой ничьей. Действия болельщиков были отмечены в докладе делегатов УЕФА.

"В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на АБФФ будут наложены санкции", — заявили в АБФФ.

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В АБФФ обратились к болельщикам с предупреждением: "Использование пиротехники и политизация спортивных соревнований при помощи провокационных или оскорбительных речевок запрещены УЕФА".

В противном случае, обратили внимание собеседники агентства, на АБФФ будут наложены штрафные санкции.

"Мы и прежде подчеркивали недопустимость разжигания национальной, религиозной вражды или розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности — и всячески старались оградить от чего-то подобного белорусский футбол. Нынче же — в свете полученных от УЕФА замечаний — вынуждены еще раз обратиться к болельщикам", — продолжили в АБФФ.

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В федерации напомнили, что 12 и 15 октября белорусская сборная проведет два домашних матча – против Люксембурга и Молдовы. Если на этих играх фанаты продолжат вести себя некорректно, санкции со стороны УЕФА могут быть ужесточены.

В АБФФ призвали отказаться от политических речевок и использования пиротехники, как на стадионе, так и за его пределами. В федерации попросили болельщиков направить свою энергию в мирное русло.

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После двух стартовых игр на первой строчке в промежуточной турнирной таблице второй группы в лиге "D" находится сборная Люксембурга, в активе которой шесть баллов, на втором месте — белорусы (4 очка), на третьем — Молдова (1 балл), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Все подробности о Лиге наций можно найти здесь.