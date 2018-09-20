Сборная Молдовы - в хвосте рейтинга ФИФА

Молдавская национальная сборная, хоть и поднялась на несколько позиций, все равно занимает довольно низкую строчку рейтинга.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу расположилась на 173-й позиции рейтинга ФИФА (958 баллов), поднявшись на две ступени.

Соперники наших футболистов по Лиге наций в обновленной классификации занимают следующие места: Белоруссия – 80 позиция (1304 балла), Люксембург – 82 строчка (1292 балла), Сан-Марино – 204 место (871 балл).

Следующий матч в Лиге наций молдавская команда проведет дома 12 октября. Соперником будет Сан-Марино. А 15 октября подопечные Александра Спиридона сыграют в Минске.

Лучшим результатом в истории сборной по-прежнему остается 49-е место рейтинга ФИФА, завоеванное в мае 2008-го. Тогда сборной руководил Игорь Добровольский.

Всю информацию о Лиге наций можно найти здесь.