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Глазами болельщика: как началась Лига Европы

© Sputnik / Алексей Даничев
Лига наций
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев делится впечатлениями о первом туре Лиги Европы.

Весело, интересно, неожиданно. Так можно прокомментировать первый тур Лиги Европы. День-два назад – во время Лиги чемпионов, турнира рангом выше – все было предсказуемо. Сильные мира сего – "Реал", "Барселона", "Бавария" – от всей души били слабых. И только во встрече равных команд – например, ЦСКА и "Виктория Пльзень" – страсти лились через край, пишет колумнист Олег Дмитриев в материале на Sputnik Беларусь.

Футбольный мяч, архивное фото.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Молния угодила в мяч после того, как футболист ударил по нему - видео

А вот во втором по значимости европейском турнире было все по-другому. Большинство команд из "средних" и "малых" футбольных стран взяли и "показали зубки". Это можно сказать о БАТЭ. Белорусы на выезде при полных трибунах стадиона отлично отработали "вторым номером" против венгерского "Види", чего, признаться, никто не ожидал. Это вселяет некоторый оптимизм, поскольку такой стиль как никогда подходит для будущих сражений с "Челси" и ПАОКом, которые выясняли отношения между собой в Салониках. При полном буйстве местных фанатов "Челси" удалось забить всего один мяч. Победа "на классе" удалась, но даже английским футбольным аристократам стоит быть осторожными.

Из команд бывшего СССР сильно порадовала "Астана". В Киеве – во встрече против легендарного "Динамо" – казахстанский клуб смог дважды сравнять счет. Причем первый гол получился особенно запоминающимся. После розыгрыша углового казахстанский футболист что есть силы вколотил головой в сетку растерявшихся киевлян. Ничья на выезде – достойный результат.

Получилось интересным противостояние в столице Дании между "Копенгагеном" и "Зенитом". Это был пример северного небыстрого атлетичного футбола с длинными передачами и жесткой борьбой. Несмотря на отсутствие высоких скоростей, такие игры получаются очень привлекательными для болельщика. Однако обилием голов команды не порадовали: встреча завершилась вничью – 1:1.

Олег Дмитриев
© Photo: Facebook / Oleg Dmitriev
Молдавский футбол глазами болельщика

Из предсказуемых побед очень хочется выделить игру испанской "Севильи". В матче со "Стандартом" из Льежа команда буквально летала по полю. И практически все мячи, которые забила команда, можно отнести к мини-шедеврам современного футбольного искусства. Особенно красивым получился второй гол, который случился после дальнего удара. Мяч пролетел по красивой дуге, ударился об штангу – и только после этого медленно и грациозно залетел в ворота. 5:1 – убедительная победа испанцев над бельгийцами.

Были на футбольном пространстве бывшего СССР и неудачи. Пребывающий в кризисе из-за конфликта с ведущими футболистами московский "Спартак" вчистую проиграл венскому "Рапиду". А неопытный "Карабах" из Азербайджана не преодолел дрожь в коленках перед лиссабонским "Спортингом" и поэтому играл крайне вяло и неубедительно. Оба матча завершились со счетом 0:2.

И еще об одном "знаковом матче": люксембургский "Дюделанж" у себя на поле позволил итальянскому "Милану" забить всего лишь один мяч. Приятно, что Лига Европы потихоньку растет: даже "маленькие" команды могут стать привлекательными для рядового болельщика. Очень хочется, чтобы так продолжалось и дальше. Ведь впереди – еще пять туров.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Лига Европы, футбол, Общество
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