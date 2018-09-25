На матч Лиги наций Россия – Швеция продано 25 тысяч билетов

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Двадцать пять тысяч билетов реализовано на матч Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Россияне 11 октября примут в Калининграде шведскую сборную.
"По информации на утро сегодняшнего дня (вторника), на матч с Турцией продано пять тысяч билетов, а на игру со Швецией — 25 (тысяч)", — сказали в пресс-службе РФС.
Тремя днями позже подопечные Станислава Черчесова в Сочи встретятся с турками.
Напомним, российские футболисты в первом матче группы 2 лиги В 7 сентября победила команду Турции в Трабзоне со счетом 2:1.
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Сборная Молдовы выступает в Лиги наций в дивизионе D вместе с командами Беларуси, Люксембурга и Сан-Марино. Белорусы на старте турнира сыграли вничью с Молдовой.