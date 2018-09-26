Стало известно имя лучшего игрока года по версии ФИФА

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Обнародовано имя лучшего игрока года по версии ФИФА. Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Это стало известно в ходе церемонии вручения наград в Лондоне, сообщает Р-Спорт. © Sputnik / Григорий Сысоев На матч Лиги наций Россия – Швеция продано 25 тысяч билетов

Модрич в 2018 году в составе сборной Хорватии завоевал серебро чемпионата мира в России и был признан лучшим игроком турнира. В прошлом сезоне хорват помог "Реалу" в третий раз подряд победить в Лиге чемпионов. Хавбек выступает за "Королевский клуб" с 2012 года, за это время он стал чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов.

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В финальную тройку претендентов вошли полузащитник "Реала" Лука Модрич, нападающий английского "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах и форвард туринского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду.

Лука Модрич — хорватский футболист, полузащитник испанского клуба "Реал Мадрид", капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.