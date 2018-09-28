18:27 28 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD16.86
  • RUB0.26
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
УЕФА
Лига наций
Матч Лиги наций УЕФА Молдова - Беларусь

Сборную Беларуси наказали за плохое поведение ее фанатов в матче с Молдовой

© REUTERS / Viktor Dimitrov
Лига наций
Получить короткую ссылку
47 0 0

Фанаты белорусской сборной на матче Лиги наций с командой Молдовы 11 сентября вели себя плохо: использовали пиротехнику и выкрикивали речевки, носящие политический характер.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Дисциплинарный орган УЕФА наложил штраф в три тысячи евро на Белорусскую федерацию футбола из-за неприемлемого поведения болельщиков сборной этой страны на выездном матче со командой Молдовы. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на сообщение Белорусской федерации футбола.

"По итогам рассмотрения дисциплинарным органом УЕФА инцидентов на гостевом фанатском секторе в ходе матча Лиги наций с участием национальных сборных Молдовы и Беларуси в отношении Белорусской федерации футбола была применена санкция в виде штрафа", — говорится в сообщении.

В федерации футбола пояснили, что штраф в размере трех тысяч евро на нее наложили из-за того, что белорусские болельщики жгли файеры на матче между Беларусью и Молдовой в Кишиневе 11 сентября.

Матч Молдова-Беларусь
© Sputnik / Osmatesco
Ничья в матче Молдова-Беларусь в Лиге наций

Сразу после матча Белорусская федерация футбола поблагодарила активных болельщиков за поддержку "белокрылых", но отметила, что федерацию могут оштрафовать.

"Противоправные действия делегат УЕФА зафиксировал и в ходе выездной игры национальной сборной Беларуси в Кишиневе 11 сентября. В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на Белорусскую федерацию футбола будут наложены санкции", — объяснили фанатам представители федерации. Их прогноз сбылся.

Белорусов ждет наказание за поведение футбольных болельщиков на игре в Кишиневе>>>

Это не первый инцидент с белорусскими болельщиками за последнее время. Во время первого домашнего матча в рамках лиги наций с командой Сан-Марино привлекли к себе внимание правоохранителей, часть из них после игры задержали. По неофициальной версии, причиной задержания стало использование фанатами бело-красно-белых флагов и символики с изображением герба "Погоня".

По теме

Сборная Молдовы - в хвосте рейтинга ФИФА
Сборная Молдовы сыграла вничью с командой Белоруссии в Лиге наций
Под пристальным взором Черчесова: сборная России обошла Турцию в Лиге наций
Сборная Грузии по футболу обыграла Казахстан в Лиге наций УЕФА
Теги:
сборная Беларуси, футбольные фанаты, наказание, матч, Минск, Беларусь, Молдова, Кишинев, Спорт
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
Смертельное оружие: выставка оборонной промышленности ADEX в Баку
Иллюзионист заставил весь зал поверить в магию – видео которое снесет мозг
Как у него это получилось: это видео заставит вас поверить в чудеса
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться