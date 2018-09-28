Сборную Беларуси наказали за плохое поведение ее фанатов в матче с Молдовой

Фанаты белорусской сборной на матче Лиги наций с командой Молдовы 11 сентября вели себя плохо: использовали пиротехнику и выкрикивали речевки, носящие политический характер.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Дисциплинарный орган УЕФА наложил штраф в три тысячи евро на Белорусскую федерацию футбола из-за неприемлемого поведения болельщиков сборной этой страны на выездном матче со командой Молдовы. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на сообщение Белорусской федерации футбола.

"По итогам рассмотрения дисциплинарным органом УЕФА инцидентов на гостевом фанатском секторе в ходе матча Лиги наций с участием национальных сборных Молдовы и Беларуси в отношении Белорусской федерации футбола была применена санкция в виде штрафа", — говорится в сообщении.

В федерации футбола пояснили, что штраф в размере трех тысяч евро на нее наложили из-за того, что белорусские болельщики жгли файеры на матче между Беларусью и Молдовой в Кишиневе 11 сентября.

© Sputnik / Osmatesco Ничья в матче Молдова-Беларусь в Лиге наций

Сразу после матча Белорусская федерация футбола поблагодарила активных болельщиков за поддержку "белокрылых", но отметила, что федерацию могут оштрафовать.

"Противоправные действия делегат УЕФА зафиксировал и в ходе выездной игры национальной сборной Беларуси в Кишиневе 11 сентября. В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на Белорусскую федерацию футбола будут наложены санкции", — объяснили фанатам представители федерации. Их прогноз сбылся.

Белорусов ждет наказание за поведение футбольных болельщиков на игре в Кишиневе>>>

Это не первый инцидент с белорусскими болельщиками за последнее время. Во время первого домашнего матча в рамках лиги наций с командой Сан-Марино привлекли к себе внимание правоохранителей, часть из них после игры задержали. По неофициальной версии, причиной задержания стало использование фанатами бело-красно-белых флагов и символики с изображением герба "Погоня".