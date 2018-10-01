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Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев

Лига наций: сборная Сан-Марино, с которой сыграет Молдова, глазами болельщика

© Sputnik / Виктор Толочко
Лига наций
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев анализирует соперника сборной Молдовы в ближайшем матче в рамках Лиги наций – команду Сан-Марино, которую считают одним из "карликов" европейского футбола.

"Игры с таким соперником, как Сан-Марино, не имеют ничего общего с профессиональным футболом", — в сердцах сказал экс-чемпион мира Томас Мюллер после того, как Германия в пух и прах разгромила хозяев со счетом 8:0 в отборочном турнире Чемпионата мира в России, отмечает Олег Дмитриев в колонке на Sputnik Беларусь.

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Перед этой игрой, говорят, немцы даже сильно не тренировались. Посетили Папу Римского, прогулялись по Колизею. Затем чемпионы поехали в крошечную страну на горе Титано — и отбыли номер на поле.

Считаю, что Томас Мюллер прав: профессионального футбола в стране практически нет. Единственное исключение — полупрофессиональная команда "Сан-Марино Кальчо", которая участвует в четвертом дивизионе первенства Италии.

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В первый раз я увидел Сан-Марино на поле в 1994 году в Москве. В очень медленной и не очень интересной игре сборная России с Карпиным, Никифоровым и Колывановым одолела "карликов" со счетом 4:0. В ответной игре в Сан-Марино россияне забили на три мяча больше.

Что вообще команда делает в европейском турнире сборных? УЕФА ответила на этот вопрос окончательно и бесповоротно еще в 80-х: у всех европейских стран должны быть свои команды. Вот и играют санмаринцы с задором между собой в национальном чемпионате, который насчитывает 15 команд. Победитель, кстати, получает право поучаствовать в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, из которого так же торжественно каждый год и вылетает.

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На международной арене, судя по результатам, у санмаринцев есть две топ-задачи, которые могут привести 35 тысяч жителей страны в полный восторг: сыграть вничью либо забить гол. И вот такие моменты у Сан-Марино были: ничьи с Турцией в 1993-м, Латвией в 1997-м, Лихтенштейном в 2003-м, Эстонией в 2014-м.  Чуть не сотворили санмаринцы сенсацию в последнем отборочном турнире к Чемпионату мира в России: дома против Азербайджана они стояли твердо в обороне, но, даже несмотря на это, уступили с минимальным счетом.

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О чем это говорит? Большинство этих "успехов" было достигнуто командой в матче против команд бывшего СССР. Так что тем, кто думает переиграть "карликов" одной левой, советую поумерить пыл. И вот почему.

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Прежде всего, большинство футболистов играют за национальную команду не первый десяток лет. Самый опытный в нынешнем составе — Анди Сельва — забивал мячи за сборную еще 12 лет назад. Под стать ему и другие "дядьки", у которых, несмотря на результаты, есть опыт игры с сильнейшими сборными континента.

Есть и еще одна веская причина уважать футбол в этой "карликовой" стране. "Кубок Сан-Марино" стал традиционным соревнованием среди детских команд со всего мира. Очень хорошо развивается молодежный футбол. Все эти турниры крайне важны для развития качества игры и создания потрясающей атмосферы, которой заряжаются местные ребятишки. Так что, несмотря на печальные результаты сборной, даже невооруженным глазом видно, что футбол в "карликовую" страну пришел всерьез и надолго.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Олег Дмитриев, футбол, Сан-Марино, Молдова, Общество
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