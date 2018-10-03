Обратный отсчет: осталось 10 дней до матча Лиги наций - Молдова против Сан-Марино

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Любители футбола из Молдовы с нетерпением ждут очередную игру Лиги наций, в рамках которого сборная нашей страны на своем поле примет сборную Сан-Марино. Матч состоится 12 октября.

"Игры с таким соперником, как Сан-Марино, не имеют ничего общего с профессиональным футболом", — в сердцах сказал экс-чемпион мира Томас Мюллер после того, как Германия в пух и прах разгромила хозяев со счетом 8:0 в отборочном турнире Чемпионата мира в России, отмечает Олег Дмитриев в колонке на Sputnik Беларусь.

"Считаю, что Томас Мюллер прав: профессионального футбола в стране практически нет. Единственное исключение — полупрофессиональная команда "Сан-Марино Кальчо", которая участвует в четвертом дивизионе первенства Италии", — рассуждает Дмитриев, оценивая команду, которая сыграет в Кишиневе.

На международной арене, судя по результатам, у санмаринцев есть две топ-задачи, которые могут привести 35 тысяч жителей страны в полный восторг: сыграть вничью либо забить гол. И вот такие моменты у Сан-Марино были: ничьи с Турцией в 1993-м, Латвией в 1997-м, Лихтенштейном в 2003-м, Эстонией в 2014-м. Чуть не сотворили санмаринцы сенсацию в последнем отборочном турнире к Чемпионату мира в России: дома против Азербайджана они стояли твердо в обороне, но, даже несмотря на это, уступили с минимальным счетом.

"О чем это говорит? Большинство этих "успехов" было достигнуто командой в матче против команд бывшего СССР. Так что тем, кто думает переиграть "карликов" одной левой, советую поумерить пыл. И вот почему. Прежде всего, большинство футболистов играют за национальную команду не первый десяток лет. Самый опытный в нынешнем составе — Анди Сельва — забивал мячи за сборную еще 12 лет назад. Под стать ему и другие "дядьки", у которых, несмотря на результаты, есть опыт игры с сильнейшими сборными континента. Есть и еще одна веская причина уважать футбол в этой "карликовой" стране. "Кубок Сан-Марино" стал традиционным соревнованием среди детских команд со всего мира. Очень хорошо развивается молодежный футбол. Все эти турниры крайне важны для развития качества игры и создания потрясающей атмосферы, которой заряжаются местные ребятишки", — считает Дмитриев.

А нам остается ждать матча и предвкушать интересную игру.

Что такое Лига наций

Идею о создании подобного турнира начали озвучивать еще в конце 2000-х, а в 2014 она сформировалась официально. На первый взгляд, простой формат создает потрясающие возможности для команд, входящих в третью десятку европейского рейтинга.

На основании этого самого рейтинга УЕФА, дюжина сильнейших сборных отправилась в корзину А: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды. Жеребьевка прошла 24 января, поэтому в когорте сильнейших можно не без удивления обнаружить и Польшу, которая наглухо провалила чемпионат мира, и Швейцарию, покинувшую мундиаль на стадии 1/8 финала, и Нидерланды, которые вообще не отобрались на минувший чемпионат мира.

© Sputnik / Алексей Филиппов Почему футбольная Лига наций нужна Восточной Европе

В корзине В потеснились Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия и Турция.

В корзине С, в соответствии с рейтингом, оказались Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва.

Корзина D формировалась по остаточному принципу: вместе с завсегдатаями последних мест любых отборочных циклов в виде Сан-Марино, Андорры и Мальты расположились Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, а также Косово и Гибралтар.

Формат

Турнир проходит в три этапа: 6-11 сентября, 11-17 октября и 15-20 ноября.

На первый взгляд, все просто: в корзине А команды разбиты на четыре группы по три команды, победители выйдут в финальную часть, которая пройдет 5-9 июня и в которой определится победитель Лиги наций. Также все просто и с ротацией внутри корзин: четыре сборных, занявшие первые места в своих группах в корзинах В, С и D, получат повышение в классе, а коллективы, занявшие последние места – понижение.

Однако здесь следует зафиксировать главное: отборочный турнир на чемпионат Европы, который традиционно начинался в это время, никуда не ушел.

Евро-2020

В марте 2019 года стартует отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года, по итогам которого 20 команд выиграют путевки на континентальное первенство, остальные четыре команды будут определены в марте 2020 года именно по итогам Лиги наций.

На каждый дивизион Лиги полагается по одному дополнительному месту на Евро. Если сразу девять и более команд из корзины А пройдут отбор, то одна или несколько сборных из корзины В, показавшие лучший результат, будут бороться за путевку в дивизионе рангом выше. Однако для коллективов, представленных в корзинах С и D, успешное выступление в Лиге наций может стать уникальной возможностью выхода на чемпионат Европы – четыре победителя групп разыграют между собой путевку на Евро по олимпийской системе.

В чем плюсы Лиги?

С одной стороны, сборные не будут проводить товарищеские матчи, смысл которых и коммерческая составляющая зачастую минимальны. С другой, этот турнир станет отличной возможностью играть со сборными соответствующего уровня: больше не будет ситуаций, в которых условная Германия летит на Мальту и обыгрывает последних с разницей в 7-10 голов.

Каждый год УЕФА вкладывает значительные силы в развитие футбола в странах, которые сложно отнести к элите европейского футбола. Расширение числа участников финального турнира – с 16 до 24 – стало первым шагом в этом направлении. Этот ход подарил поклонникам футбола возможность увидеть на континентальном первенстве не только хорошо знакомые всем команды Испании или Германии, но и, например, сборные Уэльса и Исландии, которые приехали на последний Евро в качестве аутсайдеров, а в итоге смогли дойти до полуфинала и четвертьфинала соответственно.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Как молдавские футболисты готовятся к дебюту в Лиге наций

Для команд из СНГ Лига наций должна стать отправной точкой: в корзине D именно сборные стран Содружества входят в число фаворитов своих квартетов. Фактически у стран СНГ появилась уникальная во многом возможность – впервые с 2004 года, когда Латвия отобралась на чемпионат Европы в Голландию и Бельгию – вновь оказаться на главном футбольном турнире Старого света.