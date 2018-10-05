Какие игроки "Шерифа" вошли в сборную Молдовы на матчах Лиги наций

ТИРАСПОЛЬ, 5 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В сборной Молдовы на матчах Лиги наций сыграют четыре игрока из футбольного клуба "Шериф" (Тирасполь).

Такое решение принял главный тренер национальной сборной Александр Спиридон.

В число приглашенных футболистов из ФК "Шериф" на игры в Лиги наций вошли Вячеслав Посмак, Петру Раку, Георге Антон, Александру Бойчук.

Сборная Молдовы встретится с Сан-Марино 12 октября на кишиневском стадионе "Зимбру", а через три дня, 15 октября, в Минске сыграет матч против Белоруссии.

Что такое Лига наций

Идею о создании подобного турнира начали озвучивать еще в конце 2000-х, а в 2014 она сформировалась официально. На первый взгляд, простой формат создает потрясающие возможности для команд, входящих в третью десятку европейского рейтинга.

На основании этого самого рейтинга УЕФА, дюжина сильнейших сборных отправилась в корзину А: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды. Жеребьевка прошла 24 января, поэтому в когорте сильнейших можно не без удивления обнаружить и Польшу, которая наглухо провалила чемпионат мира, и Швейцарию, покинувшую мундиаль на стадии 1/8 финала, и Нидерланды, которые вообще не отобрались на минувший чемпионат мира.

В корзине В потеснились Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия и Турция.

В ожидании Лиги наций: загадки и тайны кишиневского стадиона "Динамо">>>

В корзине С, в соответствии с рейтингом, оказались Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва.

Корзина D формировалась по остаточному принципу: вместе с завсегдатаями последних мест любых отборочных циклов в виде Сан-Марино, Андорры и Мальты расположились Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, а также Косово и Гибралтар.