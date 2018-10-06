Лига Европы глазами болельщика: победа Астаны, неудачи Карабаха и БАТЭ

Лига Европы УЕФА — является ежегодным футбольным турниром, основанным в 1971 году. Лига Европы считается вторым по значимости турниром для европейских футбольных клубов, входящих в УЕФА, после Лиги чемпионов.
Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев делится впечатлениями о Лиге Европы.
Лига Европы УЕФА — является ежегодным футбольным турниром, основанным в 1971 году. Лига Европы считается вторым по значимости турниром для европейских футбольных клубов, входящих в УЕФА, после Лиги чемпионов.
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