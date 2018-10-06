Лига Европы глазами болельщика: победа Астаны, неудачи Карабаха и БАТЭ

Кишиневцы, спрашивали ли вас когда-нибудь, куда ведет Друмул маре? И что же вы ответите на этот вопрос?

К 2050 году, по данным экспертов, Молдова потеряет 51% населения - за последние 27 лет страна уже лишилась порядка одной трети граждан, а по прогнозам демографов до 2050 года количество людей может сократиться еще на миллион человек.