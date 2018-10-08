Петру Раку: Лига Наций – шанс для сборной Молдовы

Один из четырех игроков ФК "Шериф", приглашенный в сборную Молдовы на участие в матчах Лиги наций, рассказал корреспонденту Sputnik, почему для него важно проявить себя в турнире.

ТИРАСПОЛЬ, 8 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Один из игроков, вошедших в сборную Молдовы на время матчей Лиги наций УЕФА, — Петру Раку — уверен, что участие в этом международном турнире дает хороший шанс заявить о себе командам с менее высокими показателями в рейтинге.

"Турнир очень важен. Он дает шанс всем сборным любого уровня выйти на чемпионат Европы. С командой ежегодно есть возможность участвовать в клубных турнирах — Лиге Европы, Лиге чемпионов, но со сборной реже — только раз в четыре года, на Чемпионате Европы и мира. Так что Лига наций — это хороший шанс проявить себя", — сказал футболист.

© Sputnik / Alexey Filippov Главный футбольный турнир осени: что такое Лига Наций

По его мнению, участие в сборной и в матчах Лиги наций — это удачный шанс и для самих футболистов показать себя на другом уровне.

Петру Раку был в заявке и на предыдущие два матча сборной Молдовы в рамках Лиги наций, но пока не выходил на поле. Он травмирован, однако оптимистично настроен и намерен участвовать в турнире.

"С доктором решим, к какому из следующих двух матчей я смогу готовиться — к первому или ко второму, которые предстоят в рамках Лиги наций. Это будет не первая моя игра в сборной Молдовы, я уже отыграл 48 матчей. Но каждый раз, когда приглашают, это — честь для меня ", — подчеркнул игрок.

Какие игроки "Шерифа" вошли в сборную Молдовы на матчах Лиги наций>>>

Выступления в Лиге наций сборная Молдовы начала 8 сентября на выездном поединке с Люксембургом, проиграв сопернику со счетом 0:4. Второй матч прошел в Кишиневе 11 сентября, когда со сборной Беларуси молдавская команда сыграла вничью. Следующий матч со сборной Сан-Марино намечен также в молдавской столице на 12 октября.