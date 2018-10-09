Георге Антон: игра в Лиге наций - возможность пробиться на Чемпионат Европы

Игрок ФК "Шериф" (Тирасполь), приглашенный в сборную Молдовы на время ее участия в матчах Лиги наций УЕФА, рассказал корреспонденту Sputnik, почему этот турнир значим для отечественной команды.

ТИРАСПОЛЬ, 9 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Футболист Георге Антон, вошедший в состав сборной Молдовы на матчах Лиги наций, считает, что участие в этом международном турнире значимо для молдавской команды.

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"Тем сборным командам, которые по рейтингу состоят не в первых группах, представляется возможность выйти на более высокий уровень и пробиться на более престижные турниры, такие как Чемпионат Европы и мира. И благодаря Лиги наций у них к тому появляется больше шансов", — пояснил футболист.

Георге Антон является игроком футбольного клуба "Шериф", выступая в качестве полузащитника. Он не первый раз играет за сборную Молдовы, но отмечает, что каждый раз для него это большая честь.

"Для любого игрока важно принять участие в подобных турнирах и в сборной. Потому что когда ты играешь для сборной, ты играешь для своей страны. И это самая главная мотивация, какая может быть для каждого игрока", — подчеркнул он.

Сборная Молдовы выступления в Лиге наций начала 8 сентября выездным поединком с Люксембургом, проиграв сопернику со счетом 0:4. Второй матч прошел в Кишиневе 11 сентября, когда со сборной Белоруссии молдавская команда сыграла в ничью. Следующий матч со сборной Сан-Марино намечен также в молдавской столице на 12 октября.