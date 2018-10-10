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Лига наций
Сергей Пащенко

Сергей Пащенко о сборной Молдовы в Лиге наций: мы созрели для победы

© Sputnik / Irina Leahova
Лига наций
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Тема:
Будни молдавского футбола (66)
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Вратарь ФК "Шериф", вошедший в состав сборной Молдовы на октябрьские матчи в рамках Лиги наций, поделился с корреспондентом Sputnik мнением о том, что принесет национальной команде участие в этом международном турнире.

ТИРАСПОЛЬ, 10 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Футболист Сергей Пащенко, приглашенный в сборную Молдовы на матчи Лиги наций, уверен, что молдавская команда созрела к победам в предстоящих встречах в рамках этого международного турнира.

"Мы морально готовы. Мы уже созрели для того, чтобы побеждать, в том числе и на столь престижном международном турнире, как Лига наций", — сказал Пащенко. 

Петру Раку
© Sputnik / Irina Leahova
Петру Раку: Лига Наций – шанс для сборной Молдовы

Вратарь тираспольской команды "Шериф" не раз выступал за сборную Молдовы и считает, что для любого футболиста матчи в футболке сборной своей страны – однозначно самые важные игры в карьере, а новый международный турнир, такой как Лига наций, открывает особые возможности для команды.

"Лига наций дает шанс сборной нашего уровня попасть на чемпионат Европы. Конечно, это очень сложно. Но интересно. Посмотрим, может, нам будет сопутствовать удача, и мы пробьемся на европейское первенство", — отметил Пащенко.

Сборная Молдовы выступления в Лиге наций начала 8 сентября выездным поединком с Люксембургом, проиграв сопернику со счетом 0:4. Второй матч прошел в Кишиневе 11 сентября, когда со сборной Белоруссии молдавская команда сыграла в ничью. Следующая игра со сборной Сан-Марино намечена на 12 октября и состоится также в молдавской столице.

Все новости о Лиге наций можно найти здесь.

Тема:
Будни молдавского футбола (66)

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Теги:
вратарь, турнир, футбол, Лига наций, Сергей Пащенко, Тирасполь, Молдова, Приднестровье
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