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Лига наций
Александр Бойчук

Александр Бойчук: Лига наций позволит нам выйти на чемпионат Европы

© Sputnik / Irina Leahova
Лига наций
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Один из игроков, приглашенных на участие в матчах Лиги наций за сборную Молдовы, пояснил корреспонденту Sputnik, как этот международный турнир может благополучно сказаться на рейтинге молдавской команды и на карьере самих футболистов.

ТИРАСПОЛЬ, 11 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Футболист Александр Бойчук, вошедший в состав сборной Молдовы на матчах Лиги наций, считает, что этот международный турнир – удачный шанс для молдавской команды попасть на чемпионат Европы.

"Лига наций позволяет командам из Восточной Европы, где уровень футбола не так развит, как в центральной ее части, выступать на европейских турнирах и дает шанс выйти на чемпионат Европы", — сказал Александр Бойчук.

По мнению футболиста, этот международный турнир — толчок к новым достижениям и своеобразный переходный пункт, удачно преодолев который у каждой команды появляется шанс проявить себя на более престижных соревнования, таких как чемпионат Европы.

Возможность карьерного роста

Вместе с тем, Лига наций — это и возможность для карьерного роста самих игроков.

Петру Раку
© Sputnik / Irina Leahova
Петру Раку: Лига Наций – шанс для сборной Молдовы

"Очень рад, что меня вызвали в Национальную сборную Молдовы. Это гордость для меня, и это очень много значит. К тому же, это еще шанс проявить себя на международном уровне", — пояснил он.

Александр Бойчук – нападающий в тираспольском футбольном клубе "Шериф". Его дебют в сборной Молдовы состоялся в феврале 2018 года, в матче против Саудовской Аравии, проходившем на выезде. Позже футболиста вызывали на сборы команды в Австрии.

В бой — после травмы

Недавно Бойчук только оправился после травмы и, по его словам, пребывает в хорошей физической форме, так что полностью готов показать себя с лучшей стороны в предстоящих матчах за сборную Молдовы в рамках Лиги наций.

"Сейчас я только восстановился после травмы. Начал играть и готов выступать за сборную. Я намерен выложить себя по максимуму", — отметил футболист.

Сборная Молдовы выступления в Лиге наций начала 8 сентября выездным поединком с Люксембургом, проиграв сопернику со счетом 0:4. Второй матч прошел в Кишиневе 11 сентября, когда со сборной Белоруссии молдавская команда сыграла в ничью.

Лига наций 2018
© Sputnik /
Новый турнир УЕФА: Лига наций 2018

Следующий матч со сборной Сан-Марино намечен также в молдавской столице на 12 октября.

Что такое Лига наций

Идею о создании подобного турнира начали озвучивать еще в конце 2000-х, а в 2014 она сформировалась официально. На первый взгляд, простой формат создает потрясающие возможности для команд, входящих в третью десятку европейского рейтинга.

На основании этого самого рейтинга УЕФА, дюжина сильнейших сборных отправилась в корзину А: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды. Жеребьевка прошла 24 января, поэтому в когорте сильнейших можно не без удивления обнаружить и Польшу, которая наглухо провалила чемпионат мира, и Швейцарию, покинувшую мундиаль на стадии 1/8 финала, и Нидерланды, которые вообще не отобрались на минувший чемпионат мира.

В корзине В потеснились Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия и Турция.

Официальные мячи Лиги наций
© Sputnik / Alexey Filippov
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В корзине С, в соответствии с рейтингом, оказались Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва.

Корзина D формировалась по остаточному принципу: вместе с завсегдатаями последних мест любых отборочных циклов в виде Сан-Марино, Андорры и Мальты расположились Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, а также Косово и Гибралтар.

Турнир проходит в три этапа: 6-11 сентября, 11-17 октября и 15-20 ноября.

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Теги:
молдова, футбол, лига наций, Александр Бойчук, Спорт
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