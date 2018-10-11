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Лига наций
Александр Спиридон

Спиридон: сборная Молдовы будет играть на победу в матче с Сан-Марино

© Sputnik / Osmatesco
Лига наций
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Тема:
Будни молдавского футбола (67)
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Единственный результат, который устроит сборную Молдову по футболу в игре Лиги наций с Сан-Марино, - это победа, заявил Александр Спиридон.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон заявил, что национальная сборная постарается вскрыть оборону Сан-Марино и принести болельщикам первую победу за пять лет. Об этом наставник главной команды сообщил журналистам на предматчевой пресс-конференции в четверг.

Молдавская команда сыграет с Сан-Марино 12 октября на стадионе "Зимбру". Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по кишиневскому времени. 

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"Сан-Марино — команда, с которой будет непросто. Очень сложно вскрыть эту оборону. Думаю, что у нас будут моменты, и мы должны быть сконцентрированы на своих моментах, их реализации. Мы анализировали не только игры с Люксембургом и Белоруссией, а и все матчи квалификации к чемпионату мира. У них хороший вратарь, есть качественный нападающий. Философия этой команды — играть на контратаках. Надеюсь, что мы сможем вскрыть эту оборону из десяти человек", — заявил Спиридон.

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Главный тренер обратил внимание, что его команда не забывала об обороне и в прошлых матчах, но сейчас нужно не допустить ошибок, чтобы в воротах не было ни одного мяча.

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Спиридон также подчеркнул, что на сборе футболисты работали над стандартными положениями и над угловыми и над штрафными.

"Надеемся, что это принесет нам пользу завтра. На этом сборе мы моделировали многие моменты — в том числе, что нам предстоит вскрывать плотную оборону соперника. Самое важное, что могу дать футболистам — как вскрывать оборону, доходить до последней линии. Дальше — их индивидуальное мастерство. Будет очень сложно вскрыть оборону, но и важно и не пропустить контратаку. Мы смотрели товарищеские матчи с Польшей, Арменией и Литвой, где после пропущенных голов они сравнивали счет", — добавил Спиридон.

Кроме того, главный тренер подчеркнул, что на данный момент с командой не тренировался Артур Ионицэ, участие которого в предстоящем матче остается под вопросом из-за травмы, полученной в игре за "Кальяри".

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Также Спиридон сообщил, что сколько бы зрителей ни пришло на трибуны, футболисты будут стараться выиграть.

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"Мы сами виноваты, что немного зрителей приходит на футбол. Если бы мы привезли из Люксембурга хоть один балл, на матче с Белоруссией был бы полный стадион, но сколько бы зрителей не пришло завтра, мы постараемся их порадовать и принести первую победу", — сказал специалист.

По словам Спиридона, чтобы надеяться на успех на групповой стадии, необходимо набирать шесть очков в двух играх с Сан-Марино и Белоруссией.

После двух стартовых игр на первой строчке в промежуточной турнирной таблице второй группы в лиге "D" находится сборная Люксембурга, в активе которой шесть баллов, на втором месте — белорусы (4 очка), на третьем — Молдова (1 балл), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Все подробности о Лиге наций можно найти здесь.

Тема:
Будни молдавского футбола (67)

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Теги:
сборная, футбол, Лига наций, Александр Спиридон, Молдова
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