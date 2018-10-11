Кошелев: матч с Сан-Марино - важнейший для сборной Молдовы

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Футболисты сборной Молдовы готовы прервать пятилетнюю серию без побед. Об этом заявил вратарь национальной команды Алексей Кошелев на предматчевой пресс-конференции в четверг.

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Молдавская команда сыграет с Сан-Марино 12 октября на стадионе "Зимбру". Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по кишиневскому времени.

© Sputnik / Miroslav Rotari Спиридон: сборная Молдовы будет играть на победу в матче с Сан-Марино

"В первую очередь, мы играем очень важный матч для нас. У нас нет мыслей, кто и чем занимается вне футбольного поля. Завтра очень важная игра, и все наши мысли направлены на победу, которой мы хотим добиться впервые за пять лет. Немного сложно поверить, что такой длительный срок наши болельщики не видели успеха, у них не было возможности порадоваться за команду. Но мы постараемся сделать все возможное, чтобы исправить эту тенденцию", — Кошелев.

Он также подчеркнул, что не следует расслабляться от того, что соперник будет большую часть времени проводить в обороне.

"Ни в коей мере не должно расслаблять, что у соперника немного моментов. Как настраиваешься на игру с Белоруссией, так и должен настраиваться на матч с Сан-Марино", — заключил Кошелев.

После двух стартовых игр на первой строчке в промежуточной турнирной таблице второй группы в лиге "D" находится сборная Люксембурга, в активе которой шесть баллов, на втором месте — белорусы (4 очка), на третьем — Молдова (1 балл), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Все подробности о Лиге наций можно найти здесь.