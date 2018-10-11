Сборная Молдовы готовится побеждать в Лиге наций

Смотрите на видео, что рассказали главный тренер и голкипер сборной Молдовы о подготовке к игре с Сан-Марино в Лиге наций.

Поединок пройдет 12 октября на стадионе "Зимбру". Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по кишиневскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Уэльса во главе с Брином Маркэмом-Джонсом.

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон заявил, что национальная сборная постарается вскрыть оборону Сан-Марино и принести болельщикам первую победу за пять лет. Спиридон также подчеркнул, что на сборе футболисты работали над стандартными положениями — над угловыми и над штрафными.

"Надеемся, что это принесет нам пользу завтра. На этом сборе мы моделировали многие моменты — в том числе, что нам предстоит вскрывать плотную оборону соперника. Самое важное, что могу дать футболистам — как вскрывать оборону, доходить до последней линии. Дальше — их индивидуальное мастерство. Будет очень сложно вскрыть оборону, но важно и не пропустить контратаку. Мы смотрели товарищеские матчи с Польшей, Норвегией и Литвой, где после пропущенных голов они сравнивали счет", — добавил Спиридон.

© Sputnik / Irina Leahova Александр Бойчук: Лига наций позволит нам выйти на чемпионат Европы

В свою очередь, вратарь сборной Молдовы Алексей Кошелев заявил, что не следует расслабляться от того, что соперник будет большую часть времени проводить в обороне.

"В первую очередь, мы играем очень важный матч для нас. У нас нет мыслей, кто и чем занимается вне футбольного поля. Завтра очень важная игра, и все наши мысли направлены на победу, которой мы хотим добиться впервые за пять лет. Немного сложно поверить, что такой длительный срок наши болельщики не видели успеха, у них не было возможности порадоваться за команду. Но мы постараемся сделать все возможное, чтобы исправить эту тенденцию", — Кошелев.