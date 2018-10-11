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Лига наций
Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла и футболист Хосе Хирш

Сан-Марино надеется сыграть с Молдовой лучше, чем в прошлых матчах Лиги наций

© Sputnik / Miroslav Rotari
Лига наций
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Футболисты соперника сборной Молдовы по третьему матчу групповой стадии Лиги наций заявили, что улучшили свои кондиции по сравнению с первыми играми.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла назвал национальную команду Молдовы боеспособным соперником. Об этом он заявил в четверг на предматчевой пресс-конференции.

Поединок между сборными Молдовы и Сан-Марино пройдет на кишиневском стадионе "Зимбру". Стартовый свисток прозвучит в 21.45. Встречу обслужит бригада арбитров из Уэльса во главе с Брином Маркэмом-Джонсом. 

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла
© Sputnik / Miroslav Rotari
Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла

"Сборная Молдовы очень боеспособная. Думаю, что нужно ждать от наших футболистов большего, чем это было в стартовых играх, потому что футболисты уже начали чемпионат. В чемпионате Молдовы игроки другого уровня", — сказал Варрелла. 

Сборная Молдовы готовится побеждать в Лиге наций
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Сборная Молдовы готовится побеждать в Лиге наций

Он подчеркнул, что видел матчи молдавской сборной с Люксембургом и Белоруссией, отметив для себя игру полузащиты. Варрелла также обратил внимание на опасность игроков бровки.

"У нас в команде есть только один профессиональный игрок — вратарь Элиа Бенедеттини, который играет в "Новаре", третьей итальянской лиге. Но создать проблемы обороне молдавской команды способны три игрока, в том числе, Хирш, Витайоли и Джиарди", — добавил тренер.

В свою очередь, полузащитник сборной Сан-Марино Хосе Адолфо Хирш, который не является профессиональным футболистом, а работает на мебельной фабрике и тренируется всего несколько раз в неделю, заявил, что по сравнению с прошлой встречей игрокам есть, что улучшить.

"После той встречи мы стали подготовлены лучше физически и тактически. Будет очень сложный матч. Физически соперник очень хорошо подготовлен. Нам нужно попытаться их сдержать, не бояться, играть с мячом лучше, чем мы это делали раньше", — подчеркнул Хирш.

Футболист Хосе Хирш
© Sputnik / Miroslav Rotari
Футболист Хосе Хирш

Для обеих команд очная встреча — третья игра на групповой стадии Лиги наций. После двух стартовых игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Люксембурга, в активе которой шесть баллов, на втором месте — белорусы (4 очка), на третьем — Молдова (1 балл), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

До этого матча сборные Молдовы и Сан-Марино встречались между собой шесть раз. Все поединки завершились победой молдавской команды. 

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Теги:
подготовка, матч, сборная, футбол, Лига наций, Хосе Хирш, Франко Варрелла, Сан-Марино, Спорт
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