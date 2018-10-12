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Россия - Швеция - 0:0

Лига наций УЕФА: Россия и Швеция сыграли вничью

© REUTERS / Maxim Shemetov
Лига наций
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Проходивший в Калининграде в рамках турнира Лига наций УЕФА матч национальных футбольных сборных России и Швеции не принёс победы ни одной из команд — ничья.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Вничью сыграли сборные России и Швеции в очередном для них матче Лиги наций УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций). 

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Встреча проходила в городе Калининграде при аншлаге — 31 698 зрителей (арена вмещает 35 тысяч) — и завершилась со счетом 0:0.

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Игра проходила с ощутимым преимуществом хозяев поля, которое, впрочем, в забитые голы так и не воплотилось. Редкие контратаки шведов также оказались безрезультатными. В итоге — нулевая ничья. Матч обслуживала итальянская судейская бригада во главе с Лукой Банти. Ему помогали Филиппо Мели и Лоренцо Маньянелли. 

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Помимо Швеции в одной группе с Россией представлена Турция, с которой россияне сыграют 14 октября в Сочи. В рамках Лиги наций УЕФА это будет уже второй матч между Россией и Турцией. В первом россияне победили со счетом счётом 2:1. Игра проходила на стадионе "Шенол Гюнеш" в турецком Трабзоне.

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А сегодня, 12 октября, в Кишиневе пройдет очередной матч турнира, в котором сыграют сорные Молдовы и Сан-Марино. 

 Лига наций — это новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций. В нём участвуют национальные сборные пятидесяти пяти стран Европы. Команды в Лиге наций УЕФА распределены по группам, которые, в свою очередь, образуют лиги А, B, С и D. Вместе со шведами и турками россияне выступают во второй группе лиги B.

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Теги:
матч, футбол, Лига Наций, Спорт
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