Итоги первого тайма матча Молдова – Сан-Марино в Лиге наций

Первая сорокапятиминутка принесла довольно много запоминающихся событий, а главное - первый гол сборной Молдовы в Лиге наций.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Первый тайм поединка между сборной Молдовой по футболу и командой Сан-Марино завершился со счетом 1-0.

Поединок проходит на кишиневском стадионе "Зимбру". Встречу обслуживает бригада арбитров из Уэльса во главе с Брином Маркэмом-Джонсом.

Это третья игра на групповой стадии для обеих сборных. Она же является во многом решающей с точки зрения турнирного положения и сохранения шансов на дальнейшую борьбу за первую строчку в этом квартете.

Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 5 © Sputnik / Miroslav Rotari Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций

После двух стартовых игр на первом месте в промежуточной турнирной находится сборная Люксембурга, в активе которой шесть баллов, на втором месте — белорусы (4 очка), на третьем — Молдова (1 балл), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

До этого матча сборные Молдовы и Сан-Марино встречались между собой шесть раз. Все поединки завершились победой молдавской команды. Примечательно, что нынешний соперник ни разу не смог забить гол, в то время как в ворота Сан-Марино молдавские футболисты за шесть матчей отправили 14 мячей.

В пятницу молдавская сборная по футболу проводит 224-й матч в современной истории, одержав до этого 43 победы, 55 раз сыграв вничью и потерпев 125 поражений.

Сборная Молдовы в официальных играх не побеждала ровно пять лет. Последний раз игроки национальной сборной выигрывали именно у Сан-Марино. Произошло это 11 октября 2013 года в Кишиневе. Тогда матч завершился со счетом 2:0.

Затем были всего три победы в товарищеских матчах. 5 марта 2014 года сборная Молдовы разгромила на выезде Андорру – 3:0, 28 марта был обыгран этот же соперник – 1:0, а 19 марта 2017 года одержан верх над Сан-Марино – 2:0.

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